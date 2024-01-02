Саттон: "Тоуни не гарантирует "Арсеналу" титул"

Айвен Тоуни Бывший нападающий "Селтика", "Челси" и "Блэкберна" Крис Саттон считает, что приобретение Айвена Тоуни из "Брентфорда" не гарантирует "Арсеналу" титул Премьер-Лиги.

Отсутствие забивного нападающего выглядит главным изъяном "Арсенала" в этом сезоне, особенно если судить по паре последних матчей, когда у "канониров" некому было завершать создаваемые командой моменты.

Поэтому Тоуни считается целью номер один "Арсенала" на зимнее трансферное окно, однако Саттон сомневается, что 27-летний англичанин сможет сразу заиграть на высоком уровне после восьми месяцев дисквалификации.

"Айвен Тоуни не гарантирует "Арсеналу" титул Премьер-Лиги. Конечно, его приобретение не гарантирует титул. В какой форме и насколько готов он будет?"

"Когда был его последний матч? Ты не можешь пригласить игрока и ожидать, что он сразу будет неудержим после того, как не играл шесть или восемь месяцев".

"Это не детский футбол. Это не футбол уровня U-12. Это футбол Премьер-Лиги, сильнейшей лиги мира. Ему потребуется время, чтобы у него пошла игра. На месте "Брентфорда" я бы все равно не захотел его продавать, потому что они втянуты в борьбу за выживание", — цитирует Саттона Daily Mail.


Метки Арсенал, Брентфорд, Премьер-Лига, Саттон, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2024 13:00

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  1. takernotagiver 02.01.2024 13:24 # takernotagiver
    Ну хотя бы чаще в створ начнут бить точнее и сильнее

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  2. chelsae88 02.01.2024 13:14 # chelsae88
    Гейклуб обречен на страдания и ему никто не поможет

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