Невилл советует Антони брать пример с Махреза

Эксперт Sky Sports Гари Невилл посоветовал вингеру "Манчестер Юнайтед" Антони брать пример с экс-игрока "Манчестер Сити" Рияда Махреза.

2023 стал годом, который Антони захочет побыстрее забыть. 23-летний бразилец провел 33 матча в Премьер-Лиге и забил лишь один гол, который случился еще в прошлом сезоне.



Невилл считает, что Антони следует играть проще, доведя до автоматизма некоторые вещи, которые смогут читать его партнеры по "Юнайтед".



"Он должен развить некоторый шаблон в своей игре, чтобы его партнеры по команде понимали, что он делает. Он просто может действовать проще. Прежде я уже говорил, что ему следует взять и изучить игру Махреза".



"Махрез делал только пару простых вещей в игре, но он всегда был очень эффективен. Партнеры по команде всегда могли прочитать его движения. Слушайте, Антони обладает смелостью и всегда охотно принимает мяч, но, разумеется, тебе нужен конечный продукт, и именно по этому его будут судить".



"Возможно, это придет, когда он станет чуть старше. Но для начала он должен просто начать создавать в своей игре части, которые стабильны. Сейчас он так нестабилен, и это может случиться с любым молодым вингером".



"Молодой Криштиану Роналду был очень нестабилен, но в конце концов он развил вещи, которые стал регулярно воспроизводить, и это помогло ему стать одним из величайших игроков в мире. Антони это не светит, но он определенно может стать игроком типа Рияда Махреза", — сообщил Невилл Sky Sports.