Мерсон: "Арсенал" должен подписать Тоуни"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Арсенал" обязан купить нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни в январе.

Поражения от "Фулхэма" и "Вест Хэма" в двух последних матчах отбросили "Арсенал" на четвертое место в Премьер-Лиге.



Мерсон убежден, что "Арсенал" сохраняет шансы на титул, однако эти два результата говорят Полу о том, что "канониры" отчаянно нуждаются в бомбардире вроде Тоуни.



"У каждого бывают плохие периоды. Обязательно. Это дистанция из 38 матчей, это изнурительно, это тяжело, и у тебя будут взлеты и падения".



"Но два последних результата "Арсенала" — домашнее поражение 0:2 от "Вест Хэма" и последовавшее за ним поражение 2:1 в гостях у "Фулхэма" — расстраивают. Это два матча, которые ты хочешь выиграть, если надеешься выиграть Премьер-Лигу".



"Но это может сослужить им службу в плане того, что теперь им придется обратиться на трансферный рынок в январе".



"Если бы они победили "Вест Хэм" или "Фулхэм", а Габриэль Жезус или Эдди Нкетиа забили бы, люди, возможно, начали бы думать, а нужен ли им центральный нападающий?"



"Теперь ясно: им нужен центральный нападающий. На мой взгляд, насчет этого нет сомнений".



"Жезус имел два момента против "Вест Хэма". Для кого-нибудь вроде Айвена Тоуни это были бы верные голы".



"Впереди еще длинная дистанция. "Арсенал" по-прежнему в гонке. Думаю, они должны подписать Айвена Тоуни. Я не думаю, что они выиграют лигу, если не подпишут центрального нападающего".



"Думаю, если они подпишут центрального нападающего, то голы будут даваться им легко, как "Астон Вилле" и "Тоттенхэму". Мы на экваторе сезона, и обе эти команды в гонке, вместе с "Арсеналом".



"Тоттенхэм" подвержен взлетам и падениям, тогда как "Астон Вилла" чуть стабильнее. Но почему бы и нет? Ты должен мечтать. В чем смысл быть профессиональным футболистом и играть, если ты не веришь?" — сообщил Мерсон Sky Sports.