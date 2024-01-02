Мерсон: "Арсенал" должен подписать Тоуни"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Арсенал" обязан купить нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни в январе.
Поражения от "Фулхэма" и "Вест Хэма" в двух последних матчах отбросили "Арсенал" на четвертое место в Премьер-Лиге.
Мерсон убежден, что "Арсенал" сохраняет шансы на титул, однако эти два результата говорят Полу о том, что "канониры" отчаянно нуждаются в бомбардире вроде Тоуни.
"У каждого бывают плохие периоды. Обязательно. Это дистанция из 38 матчей, это изнурительно, это тяжело, и у тебя будут взлеты и падения".
"Но два последних результата "Арсенала" — домашнее поражение 0:2 от "Вест Хэма" и последовавшее за ним поражение 2:1 в гостях у "Фулхэма" — расстраивают. Это два матча, которые ты хочешь выиграть, если надеешься выиграть Премьер-Лигу".
"Но это может сослужить им службу в плане того, что теперь им придется обратиться на трансферный рынок в январе".
"Если бы они победили "Вест Хэм" или "Фулхэм", а Габриэль Жезус или Эдди Нкетиа забили бы, люди, возможно, начали бы думать, а нужен ли им центральный нападающий?"
"Теперь ясно: им нужен центральный нападающий. На мой взгляд, насчет этого нет сомнений".
"Жезус имел два момента против "Вест Хэма". Для кого-нибудь вроде Айвена Тоуни это были бы верные голы".
"Впереди еще длинная дистанция. "Арсенал" по-прежнему в гонке. Думаю, они должны подписать Айвена Тоуни. Я не думаю, что они выиграют лигу, если не подпишут центрального нападающего".
"Думаю, если они подпишут центрального нападающего, то голы будут даваться им легко, как "Астон Вилле" и "Тоттенхэму". Мы на экваторе сезона, и обе эти команды в гонке, вместе с "Арсеналом".
"Тоттенхэм" подвержен взлетам и падениям, тогда как "Астон Вилла" чуть стабильнее. Но почему бы и нет? Ты должен мечтать. В чем смысл быть профессиональным футболистом и играть, если ты не веришь?" — сообщил Мерсон Sky Sports.
02.01.2024 11:00
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Последние комментарии:
А что думают болельщики Арсенала?
Я не могу представить ситуацию, при которой Арсенал найдет 60-80 млн фунтов для его приобретения. Мечтать, конечно, о покупке нападающего можно, но реальность такова, что денег на эту покупку у Арсенала нет.
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