Ганцы запретили Кудусу сыграть против "Брайтона"

Сборная Ганы запретила атакующему полузащитнику Мохаммеду Кудусу сыграть за "Вест Хэм" против "Брайтона" во вторник вечером.

"Вест Хэм" надеялся, что матч Премьер-Лиги против "Брайтона" 2 января станет последним для Кудуса перед отъездом на Кубок Африки.



Правила ФИФА гласят, что клубы обязаны отпустить своих игроков, направляющихся на Кубок Африки, 1 января.



"Вест Хэм" надеялся получить специальное разрешение, чтобы Кудус вышел на поле Лондонского стадиона во вторник вечером, однако ганцы отказались пойти навстречу "молотобойцам", сообщает talkSPORT.



Отъезд Кудуса на Кубок Африки станет большой проблемой для "Вест Хэма", потому что 23-летний ганец утвердился ключевым игроком команды Дэвида Мойеса, забив девять голов в 24 матчах после своего перехода из "Аякса" прошлым летом.