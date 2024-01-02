Ганцы запретили Кудусу сыграть против "Брайтона"

Мохаммед Кудус Сборная Ганы запретила атакующему полузащитнику Мохаммеду Кудусу сыграть за "Вест Хэм" против "Брайтона" во вторник вечером.

"Вест Хэм" надеялся, что матч Премьер-Лиги против "Брайтона" 2 января станет последним для Кудуса перед отъездом на Кубок Африки.

Правила ФИФА гласят, что клубы обязаны отпустить своих игроков, направляющихся на Кубок Африки, 1 января.

"Вест Хэм" надеялся получить специальное разрешение, чтобы Кудус вышел на поле Лондонского стадиона во вторник вечером, однако ганцы отказались пойти навстречу "молотобойцам", сообщает talkSPORT.

Отъезд Кудуса на Кубок Африки станет большой проблемой для "Вест Хэма", потому что 23-летний ганец утвердился ключевым игроком команды Дэвида Мойеса, забив девять голов в 24 матчах после своего перехода из "Аякса" прошлым летом.


Метки Вест Хэм, Кубок Африки, Кудус, Премьер-Лига, сборная Ганы

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2024 10:00

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  1. vals1702 02.01.2024 10:41 # vals1702
    надо посылать нах... сборные. фифа и уефа в помойку. Только клубный футбол и Суперлига !

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