Клопп потерял и затем нашел свадебное кольцо

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что потерял свое свадебное кольцо, празднуя победу 4:2 над "Ньюкаслом".

После финального свистка в матче, победа в котором позволила "Ливерпулю" нарастить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до трех очков, Клопп привычным образом отправился к трибуне "Коп", чтобы вместе отпраздновать этот успех.



В процессе этого Клопп обронил с пальца свое свадебное кольцо. Заметив пропажу, Юрген сразу же прервал празднования.



К счастью для Клоппа, ему удалось избежать гнева супруги, потому что оператор Sky Sports помог Юргену найти в траве частичку драгоценного металла.



"Оно снова со мной! Я не фанат ювелирных украшений, но без этого кольца я не могу жить".



"И оператор, который нашел его, — мой герой. Ты мой новогодний герой. Теперь, если он захочет снять мое лицо крупным планом, то может это сделать", — сообщил Клопп BeIN Sports.



