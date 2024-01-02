Салах объяснил свое преображение против "Ньюкасла"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах объяснил свое преображение в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

В своем заключительном матче перед отъездом в сборную Египта для выступления на Кубке Африки Салах отпраздновал победу над "Ньюкаслом" со счетом 4:2.



В первом тайме матча на "Энфилде" Салах отметился лишь нереализованным пенальти, зато после перерыва Мохамед реализовал другой 11-метровой, забил с игры, а также отдал результативную передачу на Коди Гакпо.



По словам Салаха, он не хотел уезжать на Кубок Африки в плохом настроении, а также 31-летнему нападающему помогла смена бутс с желтых на синие.



"Я промахнулся с пенальти в других бутсах. Просто я тренировался в них вчера".



"Это не суеверие, потому что у тебя много бутс, но когда я почувствовал, что это будет давить мне на мысли, я сказал себе: "Окей, я сменю бутсы".



"Это глупо, но мне не хотелось думать во втором тайме: "В этих бутсах я не забил..." Поэтому я их сменил, и это позволило мне мысленно успокоиться и сосредоточиться на игре".



"Мы упустили много моментов, я не реализовал пенальти. В перерыве я сказал себе: "Окей, ты собираешься уехать в сборную с такой игрой? Ни за что". Я должен был по-настоящему сосредоточиться и прибавить, чтобы сделать разницу. Так и вышло", — цитирует Салаха talkSPORT.