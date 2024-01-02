Клопп: "Мы провели сенсационный матч"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда провела "сенсационный матч" против "Ньюкасла".

Каким-то чудом не сумев поразить ворота голкипера "Ньюкасла" Мартина Дубравки до перерыва, во втором тайме "Ливерпуль" взял свое и одержал победу со счетом 4:2.



Клопп остался доволен, что "Ливерпуль" смог показать футбол столь высокого уровня, несмотря на чрезвычайно плотный календарь.



"Моя команда провела сенсационный матч. Мы крайне живо начали. Каждый видел, что Дубравка или мы сами прикладывали все усилия, чтобы счет не становился слишком крупным".



"Суперматч. Мне понравились столь многие аспекты игры, за исключением пропущенных нами голов. Невероятный матч. Невероятная атмосфера. С точки зрения контрпрессинга, это был матч для учебников. В школах должны смотреть это и учиться этому. Это было хорошо во всех отношениях".



"Шоу должно продолжаться. Теперь у нас будет пять или шесть дней до следующего матча, а значит мы проведем три тренировки. Это обеспечит разительные изменения с точки зрения свежести".



"Доминик Собослаи получил травму задней поверхности бедра, но мы надеемся это не слишком серьезно. Остальные игроки тоже испытывают некоторые проблемы. Это супернапряженно. Но у тебя нет альтернативы, если ты хочешь выигрывать футбольные матчи", — сообщил Клопп BBC.