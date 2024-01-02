Собослаи получил травму против "Ньюкасла"

Победа 4:2 над "Ньюкаслом" оказалась омрачена для "Ливерпуля" травмой полузащитника Доминика Собослаи.

Получив небольшую передышку против "Брайтона" на Boxing Day, 23-летний Собослаи вернулся в стартовый состав "Ливерпуля" на первый матч в 2024 году.



Собослаи был заменен на 64-й минуте, покинув поле "Энфилда" с травмой задней поверхности бедра, и это может стать большой проблемой для "красных", учитывая отъезд на Кубок Азии Ватару Эндо.



"Мы хотели его заменить, таков был план, но, к сожалению, это каким-то образом случилось на минуту позже, потому что в последнем действии перед заменой он что-то почувствовал".



"Разумеется, сейчас мы не знаем характер повреждения, поэтому нам придется подождать", — цитирует главного тренера Юргена Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".