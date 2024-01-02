Томас Партей не примет участия в Кубке Африки

Полузащитник "Арсенала" Томас Партей не был включен в заявку сборной Ганы для участия в Кубке Африки.

Партей находится вне игры с октября, когда он получил травму бедра. В конце декабря появились слухи, что Томас возобновил тренировки, но наставник "Арсенала" Микель Артета это быстро опроверг.



В сложившейся ситуации главный тренер сборной Ганы Крис Хьютон просто не мог вызвать 30-летнего полузащитника на Кубок Африки.



"Пусть это не прозвучит упреком для вызванных в сборную, но Томас Партей — один из наших самых важных игроков".



"Мы знаем это, и если бы не эта травма, он бы определенно был в заявке. Мв знаем, каким классным игроком он является. Но у этого игрока тяжелая травма".



"Я провел много времени в этот период с Томасом, а также взаимодействуя с медицинским штабом "Арсеналом". Они будут лечить эту травму со всей осторожностью, и сам игрок будет вести себя так же. Это большая травма — самая большая, что у него когда-либо была".



"Для меня как для главного тренера и для нашей Федерации важнее всего оказать ему поддержку, в которой он нуждается в этот период времени".



"Вся информация, которую мы получили, говорит о том, что сроки его восстановления и принимаемые меры осторожности не соответствуют срокам нашего участия на Кубке Африки", — цитирует Хьютона Evening Standard.