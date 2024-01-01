У Деле Алли случился рецидив

Полузащитник "Эвертона" Деле Алли поведал, что у него случился рецидив травмы бедра, который отложит его возвращение на футбольное поле.

Алли находится вне игры с февраля 2023 — последний раз Деле появлялся на футбольном поле еще в качестве игрока "Бешикташа", куда "Эвертон" направлял его в аренду.



После возвращения из Турции Алли перенес операцию на бедре, а также провел шесть недель в реабилитационном центре из-за возникшей у него зависимости к снотворному.



В предыдущие недели Алли тренировался на базе "Эвертона" в Финч Фарм, занимаясь с мячом на траве, однако сейчас 27-летний англичанин был вынужден вернуться в лазарет.



"К сожалению, этот год заканчивается не так, как я надеялся. Я был близок к возвращению к полноценным тренировкам, но, к сожалению, у меня случился очередной рецидив".



"Я снова выбыл на короткое время, но мой настрой остается исключительно позитивным. Я буду налегать на физиотерапию и постараюсь изо все сил, чтобы вернуться как можно скорее", — сообщил Алли в инстаграме.



Добавим, если Алли сыграет еще семь матчей за "Эвертон", "ирискам" придется выплатить "Тоттенхэму" бонус в 10 миллионов фунтов. Два клуба пытались пересмотреть условия своего соглашения, но пока это ничем не увенчалось.