Ходжсон не исключает, что будет тренировать после "Пэлас"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что клуб с "Селхерст Парк" может не быть его последним местом работы.

Согласно слухам, "Пэлас" уже вовсю задумывается о расставании с Ходжсоном — если не прямо сейчас, то в конце сезона, когда истекает контракт Роя.



76-летний Ходжсон уже является старейшим наставником в истории Премьер-Лиги, однако Роя не потерял интерес к тренерской работе и допускает, что возглавит другую команду, если "Пэлас" откажется от его услуг.



"Я заключил однолетний контракт, чтобы помочь клубу, потому что они ощущали потребность в том, чтобы вернуть меня и работать со мной в этом году. Я с радостью согласился, и я совершенно не заглядываю наперед".



"Я бы слегка не хотел говорить, что у меня не будет другой работы в футболе после этого года, потому что ты просто не можешь знать — да и почему я должен захотеть сказать это? Что мне это даст? Временами я наслаждаюсь своей работой. Но это тяжелая работа".



"Я на той стадии своей карьеры, когда я не думаю, что мне нужно как-либо оправдывать себя. Люди могут решить, что я больше не гожусь для этой работы, но это их дело. Я не собираюсь никак оправдываться перед ними", — цитирует Ходжсона Evening Standard.