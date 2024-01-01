"Ливерпуль" — наиболее вероятное направление для Мбаппе

"Ливерпуль" был назван наиболее вероятным направлением для нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Мбаппе до сих пор не решил вопрос со своим будущим. Контракт Килиана с ПСЖ по-прежнему истекает в конце сезона, и теперь, учитывая наступление января, игрок уже может свободно общаться с зарубежными клубами.



Уже долгое время претендентом номер один на Мбаппе считается "Реал", однако достоверно известно, что наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп является большим поклонником таланта Килиана.



Главной помехой на пути перехода Мбаппе в "Ливерпуль" всегда были финансы — трансфер Килиана выглядит чрезвычайно дорогим, даже если 25-летний нападающий будет доступен свободным агентом.



Тем не менее, французское издание Le Parisien утверждает, что наиболее вероятным направлением для Мбаппе является "Ливерпуль". Килиан готов присоединиться к "красным" в конце сезона.



Добавим, над "Ливерпулем" нависла угроза расставания с Мохамедом Салахом, к которому сохраняется интерес из Саудовской Аравии. Продажа Мохамеда могла бы обеспечить "красным" необходимые средства, чтобы потянуть огромную зарплату Килиана.