Соучек заключил с "Вест Хэмом" новый контракт до 2027 года

Полузащитник Томаш Соучек заключил с "Вест Хэмом" новый контракт, рассчитанный до июня 2027.

Соучек выступает за "Вест Хэм" после своего перехода из пражской "Славии" в январе 2020. Изначально прибыв к "молотобойцам" на правах аренды, спустя полсезона Томаш был выкуплен.



К настоящему моменту Соучек сыграл уже 182 матча за "Вест Хэм". 28-летний чех забил 30 голов, восемь из которых приходятся на этот сезон.



Предыдущий контракт Соучека истекал уже в конце этого сезона, однако Томаш отбросил мысли о смене клуба и связал свое будущее с "Вест Хэмом".



"Я очень рад заключить этот новый контракт. Я очень горжусь, что продолжу свою карьеру здесь".



"Прошло уже четыре года, как я перешел в "Вест Хэм", и я наслаждаюсь каждым моментом. Переезд в Англию был новым опытом для меня, и мы были успешны в мое время здесь".



"Мы завоевали трофей, демонстрировали хорошие результаты в Премьер-Лиге, и я очень доволен собой. Я доволен, что играю почти каждую неделю и что фанаты здесь ценят меня".



"Это сыграло важную роль, почему я захотел продлить свой контракт с "Вест Хэмом". Я чувствую, что это мой дом сейчас, и хочу добиться еще большего с этим великим клубом", — сообщил Соучек.