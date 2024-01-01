"Челси" может побороться за Тодибо

"Челси" может побороться за центрального защитника "Ниццы" Жан-Клера Тодибо.

В 20 матчах этого сезона Премьер-Лиги "Челси" пропустил 31 гол, поэтому у "синих" есть все причины быть недовольными своей обороной.



Кроме того, "Челси" вынужден задумываться о замене для 39-летнего Тиаго Силвы, чей контракт истекает в конце этого сезона.



По информации Foot Mercato, на радаре у "Тоттенхэма" находится 24-летний Тодибо, которого в предыдущие недели сватали в "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".



Французское издание добавляет, что владелец "Ниццы" сэр Джим Рэтклифф, согласовавший покупку 25% акций "Юнайтед", не собирается блокировать интерес "Челси" к Жан-Клеру.