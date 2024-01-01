Де Хеа задумывался о завершении карьеры

Голкипер Давид Де Хеа задумывался о завершении игровой карьеры после расставания с "Манчестер Юнайтед" прошлым летом.

Напомним, "Юнайтед" решил не продлевать контракт с Де Хеа, и в конце июня Давид покинул "Олд Траффорд" свободным агентом после 12 лет в клубе.



По информации The Athletic, решение "Юнайтед" и недостаток интереса со стороны ведущих клубов Европы навели Де Хеа на мысли о том, чтобы повесить перчатки на гвоздь.



В конце концов 33-летний испанец этого не делать и сейчас продолжает поддерживать физическую форму с помощью индивидуальных тренировок.



Открывшееся зимнее трансферное окно дает Де Хеа новую возможность вернуться в футбол. Ранее пресса сообщала об интересе к Давиду со стороны "Ньюкасла", чей первый номер Ник Поуп угодил в лазарет на четыре месяца.