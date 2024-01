Светская хроника за понедельник

Боссы "Челси" не уверены насчет покупки Айвена Тоуни. "Ливерпуль" просматривает Майкла Олисе. Чарли Адам получил свою первую тренерскую работу. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" сражаются за нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси. (Fussball Transfers)



Армандо Бройя задумается о смене клуба, если "Челси" купит другого нападающего. (Daily Mail)



Боссы "Челси" расходятся во мнении насчет нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни. (Ben Jacobs)



"Арсенал" предпочитает купить забивного нападающего в январе, нежели следующим летом. (The Independent)



"Арсенал" позволит вингеру Рису Нелсону покинуть клуб в январе на правах аренды. (Football Insider)



"Ливерпуль" просматривал вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе в последние недели. (Football Insider)



Вингер "Ливерпуля" Фабиу Карвалью, досрочно вернувшийся из аренды в "РБ Лейпциг", может быть отправлен в "Лестер". (Daily Mirror)



"Фулхэм" уверен в приобретении полузащитника "Флуминенсе" Андре. (Evening Standard)



"Вест Хэм" хочет приобрести вингера в январе. (Evening Standard)



Защитник "Вест Хэма" Тило Керер близок к переходу в "Монако". (Fabrizio Romano)



"Ювентус", "Ницца" и несколько клубов Премьер-Лиги заинтересованы в английском вингере "Аталанты" Адемоле Лукмане. (Daily Mail)



"Шеффилд Юнайтед" хочет подписать голкипера в январе, присматриваясь к 37-летнему Касперу Шмейхелю из "Андерлехта". (The Sun)



"Брентфорд" предложил 21.6 млн. фунтов за вингера "Реал Бетис" Ассане Диао. (Mundo Deportivo)



Нападающий "Вулверхэмптона" Саша Калайджич близок к переходу в "Айнтрахт" на правах аренды. (Bild)



Другое



"Брайтон" и "Кристал Пэас" видят в Киране Маккенне из "Ипсвича" своего следующего главного тренера. (The Sun)



Голкипер Уго Льорис будет одним из самых низкооплачиваемых голкиперов в МЛС, получив за сезон в "Лос-Анджелесе" только 275,000 фунтов. (Los Angeles Times)



Бывший полузащитник "Ливерпуля" Чарли Адам был назначен главным тренером "Флитвуда" из Лиги Один. (BBC)



Нападающий "Арсенала" Габриэль Мартинелли отказался пожать руку своего партнера по команде Эмиля Смит-Роу после замены в матче против "Фулхэма". (The Sun)