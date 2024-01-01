Ван де Бек отправился в "Айнтрахт"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек официально перешел в "Айнтрахт" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2023/24.

"Юнайтед" владеет Ван де Беком с 2020 года, когда Донни был куплен у "Аякса" за 40 миллионов фунтов.



Это приобретение себя совершенно не оправдало. За три с половиной года Ван де Бек отметился только шестью появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, всего сыграв 62 матча за "красных дьяволов". Также Донни на полсезона уезжал в аренду в "Эвертон".



В этом сезоне Ван де Бек сыграл только два матча — оба против "Кристал Пэлас", в Премьер-Лиге и Кубке Лиги.



В надежде реабилитировать свою карьеру 26-летний голландец отправился во Франкфурт. Как сообщает talkSPORT, клуб Бундеслиги заплатит "Юнайтед" арендную плату и возьмет на себя большую часть зарплаты игрока.



"Айнтрахт" также получил опцию выкупа Ван де Бека в конце сезона за 14 млн. евро (12.2 млн. фунтов).