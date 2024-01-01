Клопп восхищается уровнем конкуренции в Премьер-Лиге

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что прогресс ряда команд поднял конкуренцию в Премьер-Лиге до невиданных прежде высот.

В этом сезоне никому из претендентов на титул не удается уйти в отрыв, что порой связывают с некоторым спадом у признанных фаворитов.



По мнению же Клоппа, дело не в том, что "Манчестер Сити" стал слабее. Просто другие команды прибавили.



"Это говорит о качестве Премьер-Лиги. Здесь сложно выигрывать матчи, когда ты не показываешь своей лучшей игры. Даже играя в свою лучшую игру, ты все равно можешь играть вничью или проигрывать. Это вполне нормально".



"Окей, когда-то "Сити" был в 10 или 15 очках впереди, а теперь нет. Но в январе, феврале и марте они могут набрать полный ход. В то же время "Астон Вилла" значительно прибавила, "Тоттенхэм" вернулся, "Арсенал" значительно прибавил, мы своего рода вернулись, а "Сити" есть "Сити".



"Тренерская работа уже не имеет такого значения. Только восстановление и затем командные собрания. Поэтому "Астон Вилла" смогла победить "Сити" и "Арсенал" — просто они хороши. Здесь всегда было так, что ты можешь отправиться к кому-нибудь вроде "Борнмута" и проиграть, потому что они тоже невероятны".



"Такова Премьер-Лига, и она — лучшая. Наверное, так и должно быть. Разумеется, я бы предпочел другую ситуацию, но это невозможно, и мы принимаем ее такой", — цитирует Тен Хага The Guardian.