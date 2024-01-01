20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 1 января, поединком "Ливерпуля" и "Ньюкасла" продолжится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИВЕРПУЛЬ — НЬЮКАСЛ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Каждый из трех предыдущих календарных голов "Ливерпуль" начинал потерей очков в Премьер-Лиге (1 ничья, 2 поражения). "Красные" проиграли только один из 30 последних матче чемпионата, уступив "Тоттенхэму" в сентябре (19 побед, 10 ничьих).



К экватору этого сезона Премьер-Лиги "Ньюкасл" потерпел восемь поражений — против одного на данной стадии прошлого. "Сороки" проиграли все четыре последних выездных матча в чемпионате.



"Ливерпуль" не проиграл ни одной из 14 последних встреч с "Ньюкаслом" в Премьер-Лиге. Последний раз "сороки" побеждали на поле "красных" еще в ноябре 1995 — то был матч Кубка Лиги.



Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер может вернуться после рассечения колена. Жоэль Матип, Энди Робертсон, Костас Цимикас, Тиаго Алькантара, Стефан Байчетич и Бен Доак продолжают лечиться. Мохамед Салах проведет свой последний матч перед отъездом на Кубок Африки.



Потери "Ньюкасла" исчисляются девятью игроками, но повреждение капитана Джамаала Ласселлся не является серьезным. Жоэлинтон вернулся в строй еще на Boxing Day.