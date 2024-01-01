Экс-скаут "Арсенала" рассказал о сорвавшемся трансфере Мбаппе

Бывший скаут "Арсенала" Жиль Гриманди подтвердил, что его клуб был близок к приобретению нападающего Килиана Мбаппе в 2016 году.

Мбаппе оказался на радаре у экс-наставника "Арсенала" Арсена Венгера задолго до того, как стал блистать в составе ПСЖ и выиграл Чемпионат Мира со сборной Франции.



"Арсенал" был готов выкупить Мбаппе у "Монако", однако в конце концов Килиан отверг "канониров", чьи боссы в тот момент времени были отвлечены подготовкой к дерби Северного Лондона.



"Мы пытались убедить его. Мы встречались с его родителями в Лондоне, они приезжали на нашу тренировочную базу, а также мы с Арсеном и Ричардом Лоу ездили на встречу с Килианом на юге Франции".



"Мы пытались убедить его, но я не думаю, что то было лучшее время для нас. Та встреча случилась на следующий день после того, как мы дома проиграли "Суонси" в лиге, а перед этим было поражение на "Олд Траффорд". Также я помню, что спустя всего три дня нас ждал большой матч против "Тоттенхэма" на выезде, так что время не было идеальным".



"Мы пытались, и я правда думаю, что мы были не так уж далеки от того, чтобы заполучить его, но он отверг наш проект и заключил новый контракт с "Монако", — сообщил Гриманди Ladbrokes.