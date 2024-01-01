Дьекереш не собирается в "Челси"

Нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш заявил, что готов отвергнуть интерес "Челси" в январе и остаться в Лиссабоне.

После того, как Виктор Осимхен заключил новый контракт с "Наполи", Дьекереш стал одной из ведущих трансферных целей "Челси" на январь.



Однако 25-летний швед, забивший 17 голов в 20 матчах этого сезона, более чем счастлив в "Спортинге" и не спешит покидать клуб, к которому он присоединился только полгода назад.



"Я очень счастлив здесь, и в данный момент мне все равно насчет интереса кого-либо. Я наслаждаюсь своим пребыванием здесь каждый день и не думаю о том, что происходит вокруг".



"Да, ходят разговоры насчет больших клубов, но пока что это лишь слухи. Вот и все... Я хочу остаться здесь", — сообщил Дьекереш Record.