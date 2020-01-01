МЮ решил не продлевать контракт с Вараном

Рафаэль Варан "Манчестер Юнайтед" решил не пользоваться своей опцией по продлению контракта с защитником Рафаэлем Вараном.

Варан выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Реала" за 42 миллиона фунтов в августе 2021.

Действующий контракт Варана истекает в конце этого сезона, и "Юнайтед" мог воспользоваться своей опцией по продлению контракта с Рафаэлем на 12 месяцев, чтобы защитить трансферную стоимость игрока и оградить его от интереса других клубов.

Однако "Юнайтед" решил этого не делать, утверждает talkSPORT. Таким образом, учитывая наступление января, 30-летний француз уже волен свободно вести переговоры с зарубежными клубами.

В последние недели Варана связывали с отъездом в Саудовскую Аравию и возвращением в "Реал", однако "Юнайтед" все еще открыт к заключению нового контракта с Рафаэлем — но со сниженной зарплатой.

Добавим, Варан принял участие в 16 из 28 матчей команды Эрика Тен Хага в этом сезоне. Сыграть больше Рафаэлю помешали проблемы со здоровьем и конкуренция — в том числе со стороны 35-летнего Джонни Эванса.


Метки Варан, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2024 08:00

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  1. bmw-e34 01.01.2024 09:47 # bmw-e34
    Нам в будущем будет чем хвалиться, мы застали Класс 92, последнее громкое слово Манчестер Юнайтед.

    (ответить)

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