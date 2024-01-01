Сарр согласовал новый контракт с "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Тоттенхэма" Пап Матар Сарр согласовал со своим клубом новый контракт на шесть с половиной лет.

Сарр присоединился к "Тоттенхэму" из "Метца" летом 2021, на сезон 2021/22 вернувшись во французский клуб на правах аренды.



К настоящему моменту Сарр сыграл 33 матча за "Тоттенхэм", включая 18 в этом сезоне Премьер-Лиги. 21-летний сенегалец утвердился ключевым игроком команды Анге Постекоглу.



Наградой за продемонстрированный прогресс для Сарра станет новый контракт до 2030 года, причем условия сделки уже согласованы сторонами, сообщает Sky Sports.



Добавим, один из двух своих голов в этом сезоне Сарр забил в победном для "шпор" матче Премьер-Лиги против "Борнмута" накануне (3:1). В этом же поединке Пап Матар получил травму, в слезах покинув поле, что, правда, не должно помешать его поездке на Кубок Африки.