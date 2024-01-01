Локьер обсудит со специалистами продолжение игровой карьеры

Капитан "Лутона" Том Локьер объявил, что обсудить с профильными медицинскими специалистами продолжение своей игровой карьеры.

Напомним, 16 декабря во время матча Премьер-Лиги против "Борнмута" Локьер перенес сердечный приступ. Спустя несколько дней Том был выписан из госпиталя с имплантируемым кардиовертер-дефибриллятором.



На данный момент уже установлено, что этот сердечный приступ отличается от того, который случился с Локьером во время финала плей-офф Чемпионшипа против "Ковентри" в мае — тогда у Тома обнаружили нарушения сердечного ритма, что было исправлено с помощью операции.



Несмотря на такие риски для жизни, 29-летний защитник не спешит вешать бутсы на гвоздь и уж тем более не уходит из футбола.



"Я буду делать все, чтобы любым возможным образом помогать боссу и клубу. А в какой роли, мы еще посмотрим. Это будет решено после моих встреч со специалистами в новом году", — цитирует Локьера BBC.