Локьер обсудит со специалистами продолжение игровой карьеры

Том Локьер Капитан "Лутона" Том Локьер объявил, что обсудить с профильными медицинскими специалистами продолжение своей игровой карьеры.

Напомним, 16 декабря во время матча Премьер-Лиги против "Борнмута" Локьер перенес сердечный приступ. Спустя несколько дней Том был выписан из госпиталя с имплантируемым кардиовертер-дефибриллятором.

На данный момент уже установлено, что этот сердечный приступ отличается от того, который случился с Локьером во время финала плей-офф Чемпионшипа против "Ковентри" в мае — тогда у Тома обнаружили нарушения сердечного ритма, что было исправлено с помощью операции.

Несмотря на такие риски для жизни, 29-летний защитник не спешит вешать бутсы на гвоздь и уж тем более не уходит из футбола.

"Я буду делать все, чтобы любым возможным образом помогать боссу и клубу. А в какой роли, мы еще посмотрим. Это будет решено после моих встреч со специалистами в новом году", — цитирует Локьера BBC.


Метки Локьер, Лутон

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2024 00:05

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  1. superglor 01.01.2024 00:34 # superglor
    Совсем мозги отбил что ли, дибилушка. Какой тебе футбол, иди столяром устраивайся, пока третий раз не е6нуло.

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