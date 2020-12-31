Райс: "Это тяжело проглотить"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс подверг критике игру своей команды против "Фулхэма".

В своем заключительном матче в 2023 году "Арсенал" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Фулхэма", упустив возможность вернуть себе лидерство в Премьер-Лиге.



Райс расстроен, что "Арсенал" упустил контроль над игрой после того, как открыл счет усилиями Букайо Сака на пятой минуте.



"Мы очень расстроены. С этим тяжело смириться. Сегодня мы снова были недостаточно хороши. Последние два результата — это не то, что нам нужно или к чему мы стремимся в этом сезоне. Мы очень хорошо играли до этих последних матчей. Особенно после ничьей с "Ливерпулем", мы по-настоящему чувствовали, что можем ускориться. Но эти два поражения тяжело проглотить".



"Против "Вест Хэма" мы нанесли 30 ударов, совершили так много касания в чужой штрафной и просто не смогли забить. Сегодня, когда мы повели 1:0, мы должны были лучше контролировать игру. Мы должны были проявить больше веры в себя, больше желания, больше стремления быть лучше и больше требовать от себя, раз мы стремимся к вершине таблицы", — сообщил Райс Sky Sports.