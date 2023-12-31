"Арсенал" потерял Зинченко с травмой

"Арсенал" потерял своего левого защитника Александра Зинченко с травмой икроножной мышцы.

Зинченко неожиданно не попал в заявку "Арсенала" на матч Премьер-Лиги против "Фулхэма" в воскресенье. Вместо Александра вышел Якуб Кивер, который был заменен уже в перерыве.



После поражения со счетом 2:1 главный тренер "канониров" Микель Артета поведал, что 27-летний украинец угодил в лазарет и в понедельник пройдет углубленное обследование.



"Насколько это серьезно? Мы не знаем. Он что-то почувствовал в своей икре. Завтра мы проведем обследование и посмотрим, как много матчей он пропустит", — цитирует Артету Evening Standard.