Артета: "Худшая игра в сезоне"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назвал поражение 2:1 от "Фулхэма" своей "худшей игрой в сезоне".

Забив быстрый гол усилиями Букайо Сака, далее "Арсенал" демонстрировал крайне неубедительный футбол, что позволило "Фулхэму" одержать волевую победу.



Таким образом, "канониры" упустили возможность встретить Новый год на вершине Премьер-Лиги, но больше всего Артету расстраивает удручающее качество игры.



"Все просто — мы были недостаточно хороши. Несколько дней назад мы проиграли матч (против "Вест Хэма"), в котором заслуживали победу, но сегодня мы ничуть не были близки к этому уровню".



"В этой лиге ты должен играть на протяжении 100 минут. Это по-настоящему грустный день, потому что мы не заслуживали победу в этом матче".



"Мы должны были попытаться изменить динамику матча и создавать больше угроз, но у нас так и не пошла игра. Нам было сложно почувствовать ритм".



"То, каким образом мы пропустили голы сегодня... Это футбол, а также нужно отдать должное "Фулхэму".



"Мы замечательно сыграли против "Ливерпуля" и "Вест Хэма", но не победили. Сегодняшний матч стоит особняком, потому что это была худшая игра в сезоне", — сообщил Артета Sky Sports.