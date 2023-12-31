"Ливерпуль" досрочно прекратил аренду Карвалью

"Ливерпуль" объявил о досрочном возвращении вингера Фабиу Карвалью из аренды в "РБ Лейпциг".

Минувшим летом "Ливерпуль" отправил Карвалью в Лейпциг до конца сезона 2023/24, однако с тех пор Фабиу сыграл только 15 матчей за немецкий клуб.



В рамках Бундеслиги Карвалью отметился только одним появлением в стартовом составе. "Ливерпуль" и сам Фабиу были недовольны ситуацией с игровым временем, следствием чего стало досрочное возвращение экс-игрока "Фулхэма" в мерсисайдский клуб.



Как добавляет Liverpool Echo, "Ливерпуль" уже ищет новое пристанище для 21-летнего англо-португальца.