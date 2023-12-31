"Ливерпуль" досрочно прекратил аренду Карвалью

Фабиу Карвалью "Ливерпуль" объявил о досрочном возвращении вингера Фабиу Карвалью из аренды в "РБ Лейпциг".

Минувшим летом "Ливерпуль" отправил Карвалью в Лейпциг до конца сезона 2023/24, однако с тех пор Фабиу сыграл только 15 матчей за немецкий клуб.

В рамках Бундеслиги Карвалью отметился только одним появлением в стартовом составе. "Ливерпуль" и сам Фабиу были недовольны ситуацией с игровым временем, следствием чего стало досрочное возвращение экс-игрока "Фулхэма" в мерсисайдский клуб.

Как добавляет Liverpool Echo, "Ливерпуль" уже ищет новое пристанище для 21-летнего англо-португальца.


Метки аренда, Карвалью, Ливерпуль, РБ Лейпциг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. division 31.12.2023 20:31 # division
    Бездарность, как и все в лузерке

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  2. skydreams 31.12.2023 20:24 # skydreams
    хахаха помню как сосидж надрачивал на очередного топчика))

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