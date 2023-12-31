"Ливерпуль" досрочно прекратил аренду Карвалью
"Ливерпуль" объявил о досрочном возвращении вингера Фабиу Карвалью из аренды в "РБ Лейпциг".
Минувшим летом "Ливерпуль" отправил Карвалью в Лейпциг до конца сезона 2023/24, однако с тех пор Фабиу сыграл только 15 матчей за немецкий клуб.
В рамках Бундеслиги Карвалью отметился только одним появлением в стартовом составе. "Ливерпуль" и сам Фабиу были недовольны ситуацией с игровым временем, следствием чего стало досрочное возвращение экс-игрока "Фулхэма" в мерсисайдский клуб.
Как добавляет Liverpool Echo, "Ливерпуль" уже ищет новое пристанище для 21-летнего англо-португальца.
31.12.2023 20:00
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Бездарность, как и все в лузерке
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хахаха помню как сосидж надрачивал на очередного топчика))
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