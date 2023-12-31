"Тоттенхэм" победил "Борнмут"

"Тоттенхэм" завершил 2023 год на мажорной ноте, отпраздновав домашнюю победу 3:1 над "Борнмутом".

В старт "шпор" влились Родриго Бентанкур и Джовани Ло Чельсо, заменив Пьер-Эмиля Хейбьерга и дисквалифицированного Деяна Кулусевски.



Две перестановки произошло и у "вишенок". В стартовом составе вместо Алекса Скотта и Антуана Семеньо появились Льюис Кук и Луис Синистерра.



Хозяевам удалось открыть счет уже на девятой минуте. Голкипер гостей Нето неудачно ввел мяч в игру и сразу же получил контратаку на свои ворота. Пап Матар Сарр продвинулся вперед и, едва войдя в штрафную, неотразимо пробил — 1:0.



Постепенно "Борнмут" стал прибавлять и со временем забрал инициативу. Гости нанесли несколько ударов, но мяч упорно не шел в створ.



Уже в компенсированное время к первому тайму время Бен Дэвис заблокировал удар Доминика Соланке из пределов штрафной, и мяч срикошетил в перекладину.



Вскоре после начала второго тайма Сон Хен Мин создал отличную возможность для Ришарлисона, но бразилец не попал в створ. Тем не менее, в целом "вишенки" по-прежнему переигрывали "шпор", стремясь к ответному голу.



Надежды гостей отыграться были перечеркнуты на 71-й минуте. Избежав офсайда, Сон ворвался в штрафную по левому краю и пробил в дальний угол ворот Нето — 2:0.



Не успев прийти в себя, "Борнмут" пропустил еще раз. Бреннан Джонсон прострелил с правого фланга к ближней штанге, где Ришарлисон завершил быструю контратакую своей команды — 3:0.



На 84-й минуте "вишенкам" удалось подсластить свою пилюлю. Это Скотт пробил в касание из центра штрафной после передачи Маркуса Тавернье — 3:1.



На 87-й минуте вышедший на замену Брайан Хиль мог восстановить прежнюю разницу в счете, но пробил головой в перекладину.



Концовка матча слегка затянулась из-за обилия компенсированных минут, но никаких неожиданностей для хозяев не случилось.



В отрезке между первым и вторым пропущенными голами "Борнмут" переигрывал своего соперника. "Вишенки" могут чувствовать некоторую несправедливость, однако свои моменты нужно использовать.



"Тоттенхэм" — "Борнмут". Отчет о матче