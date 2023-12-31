"Арсенал" завершил год поражением от "Фулхэма"

"Арсенал" упустил возможность встретить Новый год на вершине Премьер-Лиги, потерпев поражение 2:1 от "Фулхэма".

На острие атак "дачников" после трех матчей дисквалификации вернулся Рауль Хименес. Также свой шанс получили Тимоти Кастань и Виллиан.



С первых минут у "канониров" появились Якуб Кивер, Кай Хаверц и Эдди Нкетиа, заменив Александра Зинченко, Леандро Троссарда и Габриэля Жезуса.



Уже спустя четыре минуты после начала матча мяч побывал в воротах Бернда Лено. Бывший голкипер "Арсенала" отразил удар Габриэля Мартинелли с края штрафной, а Букайо Сака тут же сыграл на добивании — 0:1.



"Фулхэм" впервые ответил на 15-й минуте, когда Хименес пробивал в касание с границы штрафной после прострела с фланга — прямо в Давида Райю. Вскоре ударом отметился Виллиан, но не попал в створ.



"Дачники" выглядели, как минимум, не хуже и на 29-й минуте сравняли счет. Том Кэрни прострелил с левого фланга в район дальней штанги, куда уже подоспел Хименес — 1:1.



Гол только придал "Фулхэму" уверенности, тогда как "Арсенал" играл довольно беззубо и почти не угрожал воротам Лено.



Хозяева хорошо начали второй тайм и на 59-й минуте были за это вознаграждены. После подачи углового мяч заметался в штрафной и отскочил от плеча Такехиро Томиясу на Бобби Декордова-Рида, который с близкого расстояния расстрелял ворота — 2:1.



Поведя в счете, "Фулхэм" не стал прижиматься к своим воротам. В концовке "дачники" играли острее и вполне могли забить еще — например, Андреас Перейра со штрафного попал в каркас ворот.



"Арсенал" произвел удручающее впечатление, сыграв гораздо слабее, чем в проигранном несколькими днями матче против "Вест Хэма". "Фулхэм" свои три очка заслужил.



"Фулхэм" — "Арсенал". Отчет о матче