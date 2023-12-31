"Арсенал" завершил год поражением от "Фулхэма"

Фулхэм "Арсенал" упустил возможность встретить Новый год на вершине Премьер-Лиги, потерпев поражение 2:1 от "Фулхэма".

На острие атак "дачников" после трех матчей дисквалификации вернулся Рауль Хименес. Также свой шанс получили Тимоти Кастань и Виллиан.

С первых минут у "канониров" появились Якуб Кивер, Кай Хаверц и Эдди Нкетиа, заменив Александра Зинченко, Леандро Троссарда и Габриэля Жезуса.

Уже спустя четыре минуты после начала матча мяч побывал в воротах Бернда Лено. Бывший голкипер "Арсенала" отразил удар Габриэля Мартинелли с края штрафной, а Букайо Сака тут же сыграл на добивании — 0:1.

"Фулхэм" впервые ответил на 15-й минуте, когда Хименес пробивал в касание с границы штрафной после прострела с фланга — прямо в Давида Райю. Вскоре ударом отметился Виллиан, но не попал в створ.

"Дачники" выглядели, как минимум, не хуже и на 29-й минуте сравняли счет. Том Кэрни прострелил с левого фланга в район дальней штанги, куда уже подоспел Хименес — 1:1.

Гол только придал "Фулхэму" уверенности, тогда как "Арсенал" играл довольно беззубо и почти не угрожал воротам Лено.

Хозяева хорошо начали второй тайм и на 59-й минуте были за это вознаграждены. После подачи углового мяч заметался в штрафной и отскочил от плеча Такехиро Томиясу на Бобби Декордова-Рида, который с близкого расстояния расстрелял ворота — 2:1.

Поведя в счете, "Фулхэм" не стал прижиматься к своим воротам. В концовке "дачники" играли острее и вполне могли забить еще — например, Андреас Перейра со штрафного попал в каркас ворот.

"Арсенал" произвел удручающее впечатление, сыграв гораздо слабее, чем в проигранном несколькими днями матче против "Вест Хэма". "Фулхэм" свои три очка заслужил.

"Фулхэм" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 31.12.2023 19:16 # superperez101
    представляете как полыхает у пуссинальцев?

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  2. division 31.12.2023 19:15 # division
    Арсенал это заслуженные кунимены и клыкодайверы АПЛ. Как можно болеть за этих девочек?

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  3. gucman 31.12.2023 19:12 # gucman
    Бля, да как так то? столько боли гейгунерам под новый год...

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  4. hachidlo 31.12.2023 19:11 # hachidlo
    Гвардиола гений. Знает, что только Щолсей (сказывается боль, оставленная Императорами Англии во время императорства Конте и финала ЛЧ) может составить РЕАЛЬНУЮ конкуренцию Ситей. Но т.к. Щолсей находится в кризисе, то нужно было придумать, сделать липового квази-конкурента. Им стал Арсенал - полные неудачники, сой-бои, но, хотя бы, клуб с историей в АПЛ, имевший титул в прошлом. Ну не может же портовый клуб ЛФК считаться топом, не имея ни одного чемпионского титула, кроме картонки?
    Артета неплохо справлялся, но ремесленнику до мастера далеко. А его трансферная политика (Жоржиньо, Хаверц) - это полный ахуй, с которым может соперничать только трансферная политика скама, покупающих "новых Бенднеров" за сто миллионов.

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  5. division 31.12.2023 19:10 # division
    Какая же классика от ггшек. Полное отсутствие яиц эве эед фореве. Как 20 лет назад, так и сейчас. Самый бесхребетный клуб в истории АПЛ

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  6. fiezzo 31.12.2023 19:09 # fiezzo
    2023 год. Территориальные итоги:

    Украина отбила 523 кв. км.;
    Потеряла 587 кв.км

    Норм контрнаступ хохлов за 100 млрд долларов

    Источник: http://fapl.ru/posts/104925/?c=1#c7875981

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  7. bembo 31.12.2023 19:09 # bembo
    эй вы, гомосеки, куда попрятались
    ахахахаааааааааааа

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  8. superperez101 31.12.2023 19:07 # superperez101
    почему заголовок не Фулхэм одержал волевую победу?

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  9. skydreams 31.12.2023 19:05 # skydreams
    норм норм, реально половина АПЛ обосралась от контрнаступа ФК "ГЕГЕМОНСИ"! уже 6 очков за 2 тура отыграли у арсика, чо дальше будет уже боюсь представить

    вперёд ЧЕЛСИ!!!

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  10. b84 31.12.2023 19:05 # b84
    Арсенал проиграл Фулхему 31 декабря 2023 года со счётом 2:1. Вот несколько причин этого поражения:

    Фулхэм сыграл очень хорошо. Команда под руководством Марка Силвы была очень компактной в обороне и опасной в атаке. Фулхэм забил два гола в первом тайме, и Арсеналу было очень сложно отыграться.
    Арсенал сыграл ниже своих возможностей. Команда Микеля Артеты выглядела вялой и неуверенной. Арсенал создало несколько хороших моментов, но не смог их реализовать.
    Не повезло. Арсенал имел возможность сравнять счёт в конце матча, но мяч после удара Мартинеса попал в штангу.
    Вот более подробное описание причин поражения Арсенала:

    Фулхэм играл очень плотно в обороне. Команда Силвы не позволяла Арсеналу создавать опасные моменты. Арсеналу приходилось долго и упорно обрабатывать мяч в центре поля, чтобы найти проходы в оборону Фулхэма.
    Фулхэм был очень опасен в контратаках. Команда Силвы быстро переходила из обороны в атаку и создавала моменты на скорости. Арсенал не всегда успевал перестроиться и остановить атаки Фулхэма.
    Арсенал не смог реализовать свои моменты. Команда Артеты создала несколько хороших возможностей, но не смогла их реализовать. В частности, в первом тайме Арсенал не забил пенальти, назначенный за фол на Мартинесе.
    Не повезло. Арсенал имел возможность сравнять счёт в конце матча, но мяч после удара Мартинеса попал в штангу.
    Поражение Арсенала от Фулхэма стало неожиданностью для многих болельщиков. Арсенал был фаворитом матча и имел шанс вернуть лидерство в Премьер-лиге. Однако Фулхэм сыграл очень хорошо и одержал заслуженную победу.

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  11. chelsea88 31.12.2023 19:03 # chelsea88
    Леол, опять болельщиков аснла то есть педиков обоссали)

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  12. takernotagiver 31.12.2023 19:02 # takernotagiver
    Пора тратить деньги. С Нкетия и Кивиором далеко не уедешь. Мартинелли нужно прицел править.

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  13. live-juve 31.12.2023 19:02 # live-juve
    мде, это вот это вот претендент на чемпионство кста))

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  14. hachidlo 31.12.2023 19:02 # hachidlo
    Нужно просто забыть...
    Вопрос только в том: сможет ли Арсенал более позорно слить своё "чемпионство", чем он это сделал в прошлом год?

    #ВиталяЖиви

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  15. redwhitegun 31.12.2023 19:01 # redwhitegun
    Ну с такой игрой в атаке и, тем более, обороне, нечего даже надеяться на очки. Усталость сказалась, но отсутствие моментов пугает..

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  16. felix-the-cat 31.12.2023 19:01 # felix-the-cat
    Че с ебалом педики? Ахаххаха рождественские чемпионы ахахаха

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