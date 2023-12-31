Мяч не вышел за пределы поля в эпизоде с голом Соучека "Арсеналу"

Мяч Гол полузащитника "Вест Хэма" Томаша Соучека в недавнем матче Премьер-Лиги против "Арсенала" был засчитан правильно.

Проигранный "Арсеналом" матч на "Эмирейтс" в минувший четверг (0:2) породил массу дискуссий, связанных с голом Соучека.

Система VAR, рассматривавшая тот эпизод, не смогла найти доказательств того, что ассистировавший Соучеку Джаррод Боуэн выпустил мяч за пределы поля, поэтому решение рефери засчитать гол осталось в силе.

Данный эпизод был детально разобран в эфире BeIN Sports. Используя компьютерный анализ, телеканал определил, что мяч полностью не пересек лицевую линию, а значит "Вест Хэм" забил абсолютно легитимный гол.


Метки Арсенал, Вест Хэм, видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1159

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 31.12.2023 18:20 # chelsea88
    Зря педики плакали))))

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  2. felix-the-cat 31.12.2023 18:12 # felix-the-cat
    Пидарасы что с ебалом?)) ахаххаха судьи засуживают?

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  3. gucman 31.12.2023 18:11 # gucman
    гейгнеров снова о6оссали, теперь официально

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  4. chelsae88 31.12.2023 18:05 # chelsae88
    Да это и так всем было понятно кроме в рот выебанных ггешек.

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  5. drogba11cool 31.12.2023 18:05 # drogba11cool
    Сами нарисовали, сами доказали.

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