Мяч не вышел за пределы поля в эпизоде с голом Соучека "Арсеналу"

Гол полузащитника "Вест Хэма" Томаша Соучека в недавнем матче Премьер-Лиги против "Арсенала" был засчитан правильно.

Проигранный "Арсеналом" матч на "Эмирейтс" в минувший четверг (0:2) породил массу дискуссий, связанных с голом Соучека.



Система VAR, рассматривавшая тот эпизод, не смогла найти доказательств того, что ассистировавший Соучеку Джаррод Боуэн выпустил мяч за пределы поля, поэтому решение рефери засчитать гол осталось в силе.



Данный эпизод был детально разобран в эфире BeIN Sports. Используя компьютерный анализ, телеканал определил, что мяч полностью не пересек лицевую линию, а значит "Вест Хэм" забил абсолютно легитимный гол.



