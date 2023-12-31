Мяч не вышел за пределы поля в эпизоде с голом Соучека "Арсеналу"
Гол полузащитника "Вест Хэма" Томаша Соучека в недавнем матче Премьер-Лиги против "Арсенала" был засчитан правильно.
Проигранный "Арсеналом" матч на "Эмирейтс" в минувший четверг (0:2) породил массу дискуссий, связанных с голом Соучека.
Система VAR, рассматривавшая тот эпизод, не смогла найти доказательств того, что ассистировавший Соучеку Джаррод Боуэн выпустил мяч за пределы поля, поэтому решение рефери засчитать гол осталось в силе.
Данный эпизод был детально разобран в эфире BeIN Sports. Используя компьютерный анализ, телеканал определил, что мяч полностью не пересек лицевую линию, а значит "Вест Хэм" забил абсолютно легитимный гол.
31.12.2023 18:00
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Зря педики плакали))))
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Пидарасы что с ебалом?)) ахаххаха судьи засуживают?
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гейгнеров снова о6оссали, теперь официально
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Да это и так всем было понятно кроме в рот выебанных ггешек.
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Сами нарисовали, сами доказали.
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