Тен Хаг рекомендовал МЮ предложить новый контракт Эвансу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг рекомендовал своему клубу предложить новый однолетний контракт защитнику Джонни Эвансу.

Накануне против "Ноттингем Форест" Эванс сыграл свой 15-й матч за "Юнайтед" с учетом всех соревнований с момента своего возвращения в клуб минувшим летом.



Изначально "Юнайтед" допустил Эванса на свою тренировочную базу чисто для поддержания физической формы, однако Джонни сразу же произвел впечатление на Тен Хага и заслужил краткосрочный контракт.



Но еще большим сюрпризом стало то, как много Эванс играет за "Юнайтед". Это стало возможно ввиду травм конкурентов 35-летнего североирландца по позиции.



Как сообщает Daily Star, теперь Тен Хаг хочет сохранить Эванса на сезон 2024/25. Окончательное решение об этом примет сэр Джим Рэтклифф и его люди.