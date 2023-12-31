У "Арсенала" есть три альтернативы Тоуни

У "Арсенала" есть три альтернативы нападающему "Брентфорда" Айвену Тоуни.

Начало этого сезона показало, что "Арсеналу" не хватает элитного нападающего. Габриэль Жезус, который чаще всего играет на острие атак "канониров", не блещет результативностью.



В преддверии зимнего трансферного окно Тоуни считается целью номер один среди нападающих, однако "Арсеналу" будет крайне непросто заполучить Айвена посреди сезона.



По информации CBS Sports, на радаре у "Арсенала" также находятся Виктор Осимхен из "Наполи", Лаутаро Мартинес из "Интера" и Виктор Бонифасе из "Байера".



Как и Тоуни, эти трое едва ли будут доступны для трансфера в январе — по крайней мере, за адекватные деньги, поэтому "Арсеналу", вероятно, придется отложить покупку нападающего до лета.