"Ньюкасл" не помышляет об увольнении Хау

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау получил гарантии того, что ем не грозит увольнение.

В последние недели "Ньюкасл" переживает серьезный спад, вылетев из Лиги Чемпионов с Кубком Лиги и опустившись на девятое место в Премьер-Лиге.



Однако Daily Mirror может подтвердить, что после домашнего поражения 1:3 от "Ноттингем Форест" на Boxing Day совладелица "Ньюкасла" Аманда Стейвли посетила раздевалку "сорок" и выразила поддержку Хау.



Боссы клуба с "Сент-Джеймс Парк" отлично осведомлены о том, что "Ньюкасл" испытывает огромные кадровые проблемы, связанные с травмами и дисквалификацией Сандро Тонали.



Вместе с тем "Ньюкасл" пытается разобраться в таком обилии травм, анализируя тренировочный процесс и работу физиотерапевтов.