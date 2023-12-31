"Ньюкасл" не помышляет об увольнении Хау
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау получил гарантии того, что ем не грозит увольнение.
В последние недели "Ньюкасл" переживает серьезный спад, вылетев из Лиги Чемпионов с Кубком Лиги и опустившись на девятое место в Премьер-Лиге.
Однако Daily Mirror может подтвердить, что после домашнего поражения 1:3 от "Ноттингем Форест" на Boxing Day совладелица "Ньюкасла" Аманда Стейвли посетила раздевалку "сорок" и выразила поддержку Хау.
Боссы клуба с "Сент-Джеймс Парк" отлично осведомлены о том, что "Ньюкасл" испытывает огромные кадровые проблемы, связанные с травмами и дисквалификацией Сандро Тонали.
Вместе с тем "Ньюкасл" пытается разобраться в таком обилии травм, анализируя тренировочный процесс и работу физиотерапевтов.
31.12.2023 15:00
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