Игрок Премьер-Лиги дважды оскорбил консьержа на расовой почве

Столичная полиция ведет расследование в отношении неназванного игрока Премьер-Лиги насчет оскорбления консьержа на расовой почве.

Данный инцидент случился 10 декабря. Неназванный футболист с явным запахом алкоголя пытался под утро заселиться в роскошные апартаменты, тогда как консьерж, временно подменявший коллегу, никак не мог войти в компьютерную систему.



Теряя терпение, футболист назвал 50-летнего консьержа, рожденного в Англии от сенегало-гамбийских родителей, "е*аным н*гером" и "п*здой", затем повторив слово на букву "н".



Спустя три дня пострадавший подал жалобу в полицию, а также обратился в клуб игрока, хотя в момент инцидента не узнал агрессора, поскольку не интересуется футболом.



В ответ на запрос The Sun полиция Лондона подтвердила, что в отношении игрока сейчас продолжается расследование.