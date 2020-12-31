Шмейхель: "Антони не понимает игру"

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель считает, что вингеру "красных дьяволов" Антони не хватает понимания игры в футбол.

Антони совершено кошмарным образом завершил 2023 год, будучи замененным в проигранном матче против "Ноттингем Форест" накануне (2:1) на 54-й минуте.



Шмейхель удивлен, что главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг настолько терпелив в отношении Антони, и считает, что 23-летнего бразильца пора усадить в запас.



"Я правда думаю, что он (Тен Хаг) должен переосмыслить положение Антони. Он не так много дает команде. Он вызывает разочарование в своих партнерах по команде. Это по-настоящему разочаровывает".



"Он имел много возможностей на протяжении длительного времени, но этот игрок не забивал голов и не ассистировал в этом сезоне. Такое впечатление, что он не понимает игру", — сообщил Шмейхель Super Sport.