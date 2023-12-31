Тен Хаг объяснил замену Майну в перерыве

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил замену полузащитника Кобби Майну в проигранном матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" (2:1).

Многие болельщики "Юнайтед" с недоумением или открытым разочарованием отреагировали на решение Тен Хага убрать 18-летнего Майну в перерыве матча на "Сити Граунд", выпустив на второй тайм Скотта Мактоминея.



Однако Тен Хаг указывает на то, что юниор целиком сыграл матч против "Вест Хэма" неделю назад, а в минувший вторник провел 81 минуту против "Астон Виллы".



"Он играл третий матч подряд в течение этой недели, и это тяжело для него. Думаю, ему слегка не хватало энергии, нежели в двух других матчах на этой неделе, поэтому мы решили добавить новой энергии", — цитирует Тен Хага официальный веб-сайт "Юнайтед".