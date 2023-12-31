Тен Хаг объяснил замену Майну в перерыве

Кобби Майну Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил замену полузащитника Кобби Майну в проигранном матче Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" (2:1).

Многие болельщики "Юнайтед" с недоумением или открытым разочарованием отреагировали на решение Тен Хага убрать 18-летнего Майну в перерыве матча на "Сити Граунд", выпустив на второй тайм Скотта Мактоминея.

Однако Тен Хаг указывает на то, что юниор целиком сыграл матч против "Вест Хэма" неделю назад, а в минувший вторник провел 81 минуту против "Астон Виллы".

"Он играл третий матч подряд в течение этой недели, и это тяжело для него. Думаю, ему слегка не хватало энергии, нежели в двух других матчах на этой неделе, поэтому мы решили добавить новой энергии", — цитирует Тен Хага официальный веб-сайт "Юнайтед".


Метки Майну, Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест, Премьер-Лига, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2023 11:00

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  1. closer 31.12.2023 11:38 # closer
    Гарначо упахиваетсч каждую катку и к нему бережного отношения нет

    (ответить)

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