Де Дзерби опасается интереса топ-клубов к Жоао Педро

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби признал, что его клубу будет сложно оградить нападающего Жоао Педро от интереса грандов.

В минувший четверг Педро помог "Брайтону" одержать победу 4:2 над "Тоттенхэмом", реализовав два пенальти.



Таким образом, Педро забил уже 13 голов за "Брайтон" после своего перехода из "Уотфорда" за рекордные для "чаек" 30 миллионов фунтов минувшим летом, и Де Дзерби опасается, что игра 22-летнего бразильца не останется без внимания.



"Он был нашим лучшим игроком на поле. Он провел очередной невероятный матч. Я по-настоящему доволен улучшениями в его мышлении, настрое. А в оборонительной фазе он оборонялся сложно центральный защитник весь матч".



"Он становится игроком топ-уровня. Я надеюсь поработать с ним в следующем году, но это будет очень тяжело", — цитирует Де Дзерби The Athletic.