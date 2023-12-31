Тен Хаг считает себя правильным человеком, чтобы вести МЮ в новую эру
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг убежден, что он правильный человек, чтобы вести клуб в новую эру.
В своем втором матче после новости о покупке сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций клуба подопечные Тен Хага потерпели разочаровывающее поражение от "Ноттингем Форест" со счетом 2:1.
Однако Тен Хаг ничуть не сомневается в своей квалификации и намерен тесно работать с Рэтклиффом и его людьми.
"Правильный ли я человек для этого? Конечно. Они (Ineos) знают меня и знают, что я буду давать результат, когда мои игроки будут в строю".
"Мы уже доказывали, что можем на равных соперничать с командами топ-уровня".
"Я убежден и обладаю сильной верой в то, что мы обеспечим прогресс и придадим стабильности этой команде. Это часть проекта".
"В прошлом году мы превзошли ожидания, в этом году мы не оправдываем ожиданий, поэтому нам нужно прибавить, и я должен вести этот процесс", — цитирует Рэтклиффа talkSPORT.
31.12.2023 08:00
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