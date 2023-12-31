Невилл: "МЮ вернулся к своему худшему состоянию"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что "Манчестер Юнайтед" вернулся к своему "нестабильному и ужасному" состоянию после поражения 2:1 от "Ноттингем Форест".

"Юнайтед" воодушевил своих болельщиков волевой победой 3:2 над "Астон Виллой" ранее на этой неделе, однако то позитивное впечатление было напрочь испорчено в субботу на "Сити Граунд".



Невилл отдает должное "Форест", который едва сменил главного тренера, но в то же время сокрушается по поводу формы своего бывшего клуба.



"Манчестер Юнайтед" вернулся к тому, чем они является: нестабильными и ужасными. Они уходили с поля как горстка побежденных. Фанаты "Юнайтед" за воротами будут возвращаться домой такими расстроенными".



"Но давайте не забывать о "Ноттингем Форест", который был абсолютно великолепен. Они были лучшей командой весь матч. Недавно они лишились своего тренера, который проделал великолепную работу за последние два года, но они сразу же отреагировали, одержав две победы огромной важности".



"А "Манчестер Юнайтед" вернулся к своему худшему состоянию", — сообщил Невилл в эфире.