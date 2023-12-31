20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 31 декабря, двумя поединками продолжится 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — АРСЕНАЛ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Впервые с 1971 года "Фулхэм" потерпел четыре поражения кряду в чемпионате без единого забитого гола. "Арсенал" выигрывал свой заключительный матч Премьер-Лиги в календарном году 12 раз из последних 16 (2 ничьи, 2 поражений). "Дачники" не одержали ни одной победы в 11 последних встречах с "канонирами" (3 ничьи, 8 поражений).



Нападающий "Фулхэма" Рауль Хименес возвращается после трех матчей дисквалификации. Виллиан под вопросом. Тим Рим и Адама Траоре травмированы.



Полузащитник "Арсенала" Кай Хаверц снова доступен после матча дисквалификации. Юрриен Тимбер, Такехиро Томиясу, Томас Партей и Фабиу Виейра команде не помогут.



ТОТТЕНХЭМ — БОРНМУТ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" проиграл пять из девяти последних матчей Премьер-Лиги, хотя до этого — ни одного из 10. "Борнмут" может впервые в своей истории оформить пять побед кряду в высшем дивизионе. "Шпоры" забили 32 гола в 13 встречах с "вишенками" в высшем дивизионе.



Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски пропускает этот матч из-за перебора желтых карточек. Также дисквалифицирован Ив Биссума. Оливер Скипп решил свои проблемы со здоровьем.



"Борнмут" устроит фитнес-тест для полузащитника Льюиса Кука. Хамед Траоре в госпитале с малярией. Тайлер Адамс, Милош Керкез, Ллойд Келли и Райан Фредерикс по-прежнему травмированы.