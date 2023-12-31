Тен Хаг винит травмы в плохой игре "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил очередное поражение своей команды обилием травм.

"Юнайтед" завершил 2023 год поражением 2:1 в гостях у "Ноттингем Форест", оказавшись в восьми очках от топ-4 Премьер-Лиги.



После матча на "Сити Граунд" Тен Хаг назвал травмы главной причиной неважных результатов "Юнайтед" и выразил надежду, что уже в январе ситуация изменится.



"Мы должны сделать свою игру стабильнее и лучше, и мы знаем это. Матч длится 90 минут, и с первой минуты мы должны прикладывать усилия для достижения результата. Мы надеемся, что многие игроки вернутся после Нового года, и они сделают нас сильнее".



"Мы знаем причины, почему это не работает. Никакая команда не справилась бы с таким большим количеством проблем и травм, как у нас. Когда у тебя так много травм, не хватит никакой глубины состава, хотя мы все равно должны были выступать лучше".



"Мы нормально провели первый тайм. Думаю, мы должны были больше созидать. Во втором тайме у нас были свои моменты, но затем мы пропустили. Затем мы отыгрались, и я думал, что мы взяли игру под контроль, но затем мы снова пропустили. У нас были свои моменты, но этого оказалось недостаточно для победы здесь", — сообщил Тен Хаг BBC.