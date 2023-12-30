"Тоттенхэм" объявил об уходе Льориса

"Тоттенхэм" официально подтвердил переход своего голкипера Уго Льориса в "Лос-Анджелес" из МЛС.

Льорис сыграл 447 матчей за "Тоттенхэм", включая финал Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" в 2019 году, после своего перехода из "Лиона" в августе 2012.



Помимо финала Лиги Чемпионов, Льорис также поучаствовал в финалах Кубка Лиги в 2015 и 2021 годах, так и не завоевав никаких трофеев с "Тоттенхэмом".



В ноябре 2014 Льорис был назначен капитаном "Тоттенхэма" и удерживал этот статус до конца прошлого сезона, который был для него досрочно оборван травмой бедра в апреле.



Минувшим летом "Тоттенхэм" дал понять Льорису, что более не нуждается в услугах Уго. 37-летний француз не смог подыскать себе новый клуб, в результате оказавшись за спиной Гульельмо Викарио с Фрэйзером Форстером и не сыграв ни минуты за команду Анге Постекоглу в этом сезоне.



Контракт Льориса с "Тоттенхэмом" должен был истечь в конце этого сезона, однако ветеран решил не терять время даром и отправился покорять Америку.



Льорис заключил с "Лос-Анджелесом" однолетний контракт с опциями продления на 2025 и 2026 года.