"Юнайтед" проиграл в Ноттингеме
В своем заключительном матче в уходящем 2023 году "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Ноттингем Форест".
Относительно победы 1:3 над "Ньюкаслом" во вторник в стартовый состав "лесников" вернулись Николас Домингес и Райан Йетс, заменив Ибраима Сангаре и Каллума Хадсон-Одои.
"Красные дьяволы" недосчитались приболевшего Расмуса Хейлунда, чье место в старте занял Антони.
"Юнайтед" выглядел на удивление робко в начале матча, играя вторым номером. "Форест" владел инициативой и даже нанес несколько ударов, но все они оказались неточными.
В первом тайме гости вообще ничего не показали в атаке, но и явных провалов в свой обороне смогли избежать.
Вскоре после начала второго тайма "дьяволы" впервые создали угрозу воротам Мэтта Тернера. Диогу Далот наносил обводящий удар с подступов к штрафной — штанга!
Ответ "лесников" последовал на 64-й минуте. Гонсало Монтиель прострелил с правого края штрафной в район 11-метровой отметки, откуда Домингес без помех вогнал мяч в нижний угол ворот — 1:0.
"Форест" почувствовал себя еще увереннее, но на 78-й минуте внезапно пропустил. Совершив перехват, Алехандро Гарначо вошел в штрафную и сделал пас поперек площадки на Маркуса Рэшфорда, который в касание поразил свободный угол ворот — 1:1.
Теперь уже гости воодушевились, и игра пошла на встречных курсах. Удачливее по такой игре оказались хозяева, потому что на 82-й минуте Морган Гиббс-Уайт обводящим ударом с подступов к штрафной завершил контратаку своей команды — 2:1.
В остатке матча у "Юнайтед" была только одна реальная возможность уйти от поражения, но Тернер перевел мяч через перекладину после дальнего удара Бруну Фернандеша с рикошетом.
"Юнайтед" не смог развить то позитивное впечатление, которое произвел "камбэком" против "Астон Виллы". "Дьяволы" с самого начала матча демонстрировали беззубый футбол, да и свой гол забили без особых на то предпосылок.
"Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
30.12.2023 22:30
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Глори глори Ман Юнайтед!
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Моуринька ебашит
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На начало 2024 года Манчестер Юнайтед занимает 7-е место в Английской премьер-лиге, что является худшим результатом для команды за последние 5 лет. Причинами плохой игры команды можно назвать следующие факторы:
Непоследовательность в результатах. В сезоне 2022/23 команда чередует победы с поражениями и ничьими. Это говорит о том, что у команды нет стабильной игры, и она не может навязать свой стиль игры соперникам.
Проблемы в обороне. Команда пропускает в среднем 1,7 гола за матч, что является одним из худших показателей в АПЛ. Защитники часто допускают ошибки, которые приводят к голам соперников.
Неубедительная атака. Команда забивает в среднем 1,4 гола за матч, что также является одним из худших показателей в АПЛ. Нападающие команды часто не могут реализовать свои моменты, что приводит к поражениям.
Травмы ключевых игроков. В течение сезона команда потеряла нескольких ключевых игроков из-за травм. Это также сказалось на результатах команды.
Кроме того, в команде существует проблема с лидерством. У команды нет ярко выраженного лидера, который мог бы взять ответственность на себя и вывести команду из кризиса.
Чтобы улучшить результаты, команде необходимо решить следующие задачи:
Найти стабильность в игре. Команда должна найти свой стиль игры и придерживаться его в каждом матче.
Улучшить игру в обороне. Защитники должны реже допускать ошибки, а вратарь должен быть более надёжным.
Улучшить реализацию моментов. Нападающие должны быть более эффективными в завершающей стадии атак.
Восстановить здоровье ключевых игроков. Травмы ключевых игроков не позволяют команде раскрыть свой потенциал.
Найти лидера. Команде необходим игрок, который мог бы взять ответственность на себя и вывести команду из кризиса.
Если команда сможет решить эти задачи, то она сможет улучшить свои результаты и вернуться в число лидеров АПЛ.
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Месть Эланги. Это ж надо было слить его за 15 лямов ради того, чтобы играл Антони. Многоходовочка тен Хага...
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Мне реально неприятно сейчас смотреть на результаты МЮ. Тен Хаг бьёт рекорды за рекордами, как Поттер с Почеттино в Челси. Хуй с ними с пенсами, они в элиту вошли менее 20-ти лет назад, но МЮ должны быть в топе. Кстати совсем не уверен, что Рэтклифф что-то серьёзно изменит, даже получив свободу действи
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Муму после сафа стал середняком. Чему удивляться?
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несчастные
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Заебали внатуре эти зуесосы ежжи
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середняк ебнул середняка. ниче особенного
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лесники подкинули хворосту в печку манюни
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