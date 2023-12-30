"Юнайтед" проиграл в Ноттингеме

В своем заключительном матче в уходящем 2023 году "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Ноттингем Форест".

Относительно победы 1:3 над "Ньюкаслом" во вторник в стартовый состав "лесников" вернулись Николас Домингес и Райан Йетс, заменив Ибраима Сангаре и Каллума Хадсон-Одои.



"Красные дьяволы" недосчитались приболевшего Расмуса Хейлунда, чье место в старте занял Антони.



"Юнайтед" выглядел на удивление робко в начале матча, играя вторым номером. "Форест" владел инициативой и даже нанес несколько ударов, но все они оказались неточными.



В первом тайме гости вообще ничего не показали в атаке, но и явных провалов в свой обороне смогли избежать.



Вскоре после начала второго тайма "дьяволы" впервые создали угрозу воротам Мэтта Тернера. Диогу Далот наносил обводящий удар с подступов к штрафной — штанга!



Ответ "лесников" последовал на 64-й минуте. Гонсало Монтиель прострелил с правого края штрафной в район 11-метровой отметки, откуда Домингес без помех вогнал мяч в нижний угол ворот — 1:0.



"Форест" почувствовал себя еще увереннее, но на 78-й минуте внезапно пропустил. Совершив перехват, Алехандро Гарначо вошел в штрафную и сделал пас поперек площадки на Маркуса Рэшфорда, который в касание поразил свободный угол ворот — 1:1.



Теперь уже гости воодушевились, и игра пошла на встречных курсах. Удачливее по такой игре оказались хозяева, потому что на 82-й минуте Морган Гиббс-Уайт обводящим ударом с подступов к штрафной завершил контратаку своей команды — 2:1.



В остатке матча у "Юнайтед" была только одна реальная возможность уйти от поражения, но Тернер перевел мяч через перекладину после дальнего удара Бруну Фернандеша с рикошетом.



"Юнайтед" не смог развить то позитивное впечатление, которое произвел "камбэком" против "Астон Виллы". "Дьяволы" с самого начала матча демонстрировали беззубый футбол, да и свой гол забили без особых на то предпосылок.



"Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче