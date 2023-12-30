"Юнайтед" проиграл в Ноттингеме

Николас Домингес В своем заключительном матче в уходящем 2023 году "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Ноттингем Форест".

Относительно победы 1:3 над "Ньюкаслом" во вторник в стартовый состав "лесников" вернулись Николас Домингес и Райан Йетс, заменив Ибраима Сангаре и Каллума Хадсон-Одои.

"Красные дьяволы" недосчитались приболевшего Расмуса Хейлунда, чье место в старте занял Антони.

"Юнайтед" выглядел на удивление робко в начале матча, играя вторым номером. "Форест" владел инициативой и даже нанес несколько ударов, но все они оказались неточными.

В первом тайме гости вообще ничего не показали в атаке, но и явных провалов в свой обороне смогли избежать.

Вскоре после начала второго тайма "дьяволы" впервые создали угрозу воротам Мэтта Тернера. Диогу Далот наносил обводящий удар с подступов к штрафной — штанга!

Ответ "лесников" последовал на 64-й минуте. Гонсало Монтиель прострелил с правого края штрафной в район 11-метровой отметки, откуда Домингес без помех вогнал мяч в нижний угол ворот — 1:0.

"Форест" почувствовал себя еще увереннее, но на 78-й минуте внезапно пропустил. Совершив перехват, Алехандро Гарначо вошел в штрафную и сделал пас поперек площадки на Маркуса Рэшфорда, который в касание поразил свободный угол ворот — 1:1.

Теперь уже гости воодушевились, и игра пошла на встречных курсах. Удачливее по такой игре оказались хозяева, потому что на 82-й минуте Морган Гиббс-Уайт обводящим ударом с подступов к штрафной завершил контратаку своей команды — 2:1.

В остатке матча у "Юнайтед" была только одна реальная возможность уйти от поражения, но Тернер перевел мяч через перекладину после дальнего удара Бруну Фернандеша с рикошетом.

"Юнайтед" не смог развить то позитивное впечатление, которое произвел "камбэком" против "Астон Виллы". "Дьяволы" с самого начала матча демонстрировали беззубый футбол, да и свой гол забили без особых на то предпосылок.

"Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2023 22:30

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Последние комментарии:




  1. vasya-mu 30.12.2023 22:50 # vasya-mu
    Глори глори Ман Юнайтед!

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  2. kukuruzko 30.12.2023 22:47 # kukuruzko
    Моуринька ебашит

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  3. b84 30.12.2023 22:44 # b84
    На начало 2024 года Манчестер Юнайтед занимает 7-е место в Английской премьер-лиге, что является худшим результатом для команды за последние 5 лет. Причинами плохой игры команды можно назвать следующие факторы:

    Непоследовательность в результатах. В сезоне 2022/23 команда чередует победы с поражениями и ничьими. Это говорит о том, что у команды нет стабильной игры, и она не может навязать свой стиль игры соперникам.
    Проблемы в обороне. Команда пропускает в среднем 1,7 гола за матч, что является одним из худших показателей в АПЛ. Защитники часто допускают ошибки, которые приводят к голам соперников.
    Неубедительная атака. Команда забивает в среднем 1,4 гола за матч, что также является одним из худших показателей в АПЛ. Нападающие команды часто не могут реализовать свои моменты, что приводит к поражениям.
    Травмы ключевых игроков. В течение сезона команда потеряла нескольких ключевых игроков из-за травм. Это также сказалось на результатах команды.
    Кроме того, в команде существует проблема с лидерством. У команды нет ярко выраженного лидера, который мог бы взять ответственность на себя и вывести команду из кризиса.

    Чтобы улучшить результаты, команде необходимо решить следующие задачи:

    Найти стабильность в игре. Команда должна найти свой стиль игры и придерживаться его в каждом матче.
    Улучшить игру в обороне. Защитники должны реже допускать ошибки, а вратарь должен быть более надёжным.
    Улучшить реализацию моментов. Нападающие должны быть более эффективными в завершающей стадии атак.
    Восстановить здоровье ключевых игроков. Травмы ключевых игроков не позволяют команде раскрыть свой потенциал.
    Найти лидера. Команде необходим игрок, который мог бы взять ответственность на себя и вывести команду из кризиса.
    Если команда сможет решить эти задачи, то она сможет улучшить свои результаты и вернуться в число лидеров АПЛ.

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  4. brown-ale 30.12.2023 22:40 # brown-ale
    Месть Эланги. Это ж надо было слить его за 15 лямов ради того, чтобы играл Антони. Многоходовочка тен Хага...

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  5. sausage 30.12.2023 22:40 # sausage
    Мне реально неприятно сейчас смотреть на результаты МЮ. Тен Хаг бьёт рекорды за рекордами, как Поттер с Почеттино в Челси. Хуй с ними с пенсами, они в элиту вошли менее 20-ти лет назад, но МЮ должны быть в топе. Кстати совсем не уверен, что Рэтклифф что-то серьёзно изменит, даже получив свободу действи

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  6. danny949494 30.12.2023 22:37 # danny949494
    Муму после сафа стал середняком. Чему удивляться?

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  7. kapitoxa 30.12.2023 22:36 # kapitoxa
    несчастные

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  8. quavo 30.12.2023 22:36 # quavo
    Заебали внатуре эти зуесосы ежжи

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  9. wilegend 30.12.2023 22:35 # wilegend
    середняк ебнул середняка. ниче особенного

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  10. kukuruzko 30.12.2023 22:35 # kukuruzko
    лесники подкинули хворосту в печку манюни

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