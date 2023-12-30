"Юнайтед" продлил контракт с Линделефом до 2025 года

"Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией и продлил контракт центрального защитника Виктора Линделефа на 12 месяцев — до июня 2025.

Действующий контракт Линделефа должен был истечь в конце этого сезона. Уже с января Виктор смог бы свободно общаться с зарубежными клубами.



Однако "Юнайтед" принял решение продлить сотрудничество с капитаном сборной Швеции, который сыграл 18 матчей за команду Эрик Тен Хага в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Как сообщает The Athletic, Тен Хаг отводит 29-летнему Линделефу, который в этом сезоне также поиграл левого защитника, важную роль в своих планах на будущее.



Добавим, Линделеф сыграл 171 матч за "Юнайтед" в Премьер-Лиге после своего перехода из "Бенфики" за 31 миллион фунтов в 2017 году.