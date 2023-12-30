Почеттино рад завершить 2023 год победой

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его команда нуждалась в положительном результате против "Лутона" на исходе календарного года.

Тяжелый для себя 2023 год "Челси" завершил победой 2:3 на поле "Лутона". Этот результат доставил Почеттино облегчение, несмотря на два пропущенных в концовке матча гола.



Теперь Маурисио надеется, что эта победа придаст "синим" импульс, чтобы хорошо начать 2024 год.



"Было по-настоящему важно хорошо завершить 2023 год, мы также настроены хорошо начать 2024. Это по-настоящему хорошо, что мы завершаем год с хорошим ощущением и вступаем в Новый год, набрав ход".



"В целом мы были лучшей командой и полностью заслужили результат. В нашей игре было много позитивных вещей. Когда ты пропускаешь, ты вселяешь уверенность в соперника".



"Так бывает в Премьер-Лиге. Если вы видели их матчи против "Арсенала", "Ливерпуля", "Сити", "Ньюкасла", вы понимаете, как сложно играть здесь в этой атмосфере. Они верят в то, как они играют, у них очень хорошие игроки, очень хороший тренер. Здесь тяжело играть".



"Мы нуждались в трех очках, и мы получили желаемое", — цитирует Почеттино Evening Standard.