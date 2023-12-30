"Сити" на классе победил "Шеффилд Юнайтед"

Хулиан Альварес "Манчестер Сити" завершил сверхуспешный для себя 2023 год сверхуверенной победой над "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:0.

Впервые с августа в заявку "горожан" попал Кевин Де Брюйне, разместившись на скамейке запасных. Йошко Гвардиол заменил травмированного Джона Стоунса в обороне, Матео Ковачич появился вместо Матеуша Нунеша в полузащите.

Наставник "клинков" Крис Уайлдер поменял половину полевых игроков, оказав доверие Джейдену Боглу, Люку Томасу, Оливеру Норвуду, Анису Слиману и Уильяму Осуле.

Уже на третьей минуте Хулиан Альварес отметился опасным ударом с дистанции — слегка неточно. "Сити" безраздельно владел мячом, но особо не наседал.

Тем не менее, на 14-й минуте "Шеффилд Юнайтед" пропустил. Родри подхватил мяч, продвинулся до границы штрафной и пробил в нижний угол ворот — 1:0.

После гола игра практически не изменилась. Гости оживились лишь ближе к перерыву, когда Осула имел два шанса, но в первом случае его удар был заблокирован Мануэлем Аканджи, а во втором Эдерсон забрал мяч.

После перерыва хозяева принялись неторопливо искать второй гол, и на 61-й минуте задача была выполнена. Оскар Бобб хорошей передачей нашел на левом краю штрафной Фила Фодена, а тот прострелил к дальней штанге, где открылся Альварес — 2:0.

В остатке матча обе команды никуда не спешили. "Клинки" даже не попытались показать зубы.

"Сити" одержал комфортнейшую победу, ничего не позволив сопернику, за исключением пары моментов Осулы в концовке первого тайма. С такой игрой "Шеффилд Юнайтед" не место в Премьер-Лиге.

"Манчестер Сити" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. fiezzo 30.12.2023 21:09 # fiezzo
    Жiды за 2 месяца уе6али уже больше мирняка в Секторе Газа чем хохлы потеряли за 2 года СТРАШНОЙ ВОЙНЫ. Все это согласно западным официальным источникам

    Зачем с ними так нежно и аккуратно действуют хз...
    Расxyярить их надо и потом разбираться, вон жiды так и делают и уже группировкой в 300 тысяча несколько месяцев штурмуют территорию размером в 2 Мариуполя. Е6ашат всем чем только можно и всему миру ок

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  2. lancerlancer1 30.12.2023 21:06 # lancerlancer1
    А НАС ЗА ШО???

    1. Майдан и силовой захват власти.
    2. Первый же закон новой власти против статуса русского языка.
    3. Отказывают регионам Юго-Востока в русском языке.
    4. Теряют Крым.
    5. Начинают утюжить Донбасс. Начинают гибнуть дети в Донецке.
    6. Русские защищают русских, подписаны Минские соглашения, должен быть особый статус Донбасса и языковое самоопределение.
    7. Обманывают вместе с западом русских и плевать хотели на минские соглашения. Продолжают периодически поливать снарядами Донбасс.
    8. Начинают курс на вступление в НАТО.
    9. Спустя 8 лет боли Донбасса, наконец Россия выдвигает последний ультиматум все это прекратить без войны, нужно просто не ломиться в НАТО.
    10. Отказываются.
    11. Начинается СВО.
    12. Войска под Киевом. Стамбул и мирные предложения. Просто отказаться от НАТО и все закончится. Даже никаких территорий не требовали.
    13. Сначала согласились, потом опять отказались после визита Бориса Джонсона.
    14. Запретили законодательно вести переговоры с Путиным.

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  3. sausage 30.12.2023 21:01 # sausage
    Удар кассетными боеприпасами тупо по центру города, где целью являются исключительно гражданские, в ответ на разъёб складов с боеприпасами и оборонки - достоин нынешней украинской власти и руководство ВСУ. Не сомневаюсь, что они за всё заплатят. Только вот не пойму, неужели они такие тупые или реально не вдупляют, что только усугубляют своё положение? Интересно, на что надеется Зеля? Он окончательно походу обдолбился и потерял связь с реальностью. Его же никто не спасёт. Он обречён.

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  4. kukuruzko 30.12.2023 21:00 # kukuruzko
    Из лемрази неплохой холодец получился бы

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  5. takernotagiver 30.12.2023 20:57 # takernotagiver
    Зелебобики - уебки. Видать им 100 с хером ракет мало было

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  6. iskander8sg 30.12.2023 20:56 # iskander8sg
    Искандер самый сильный украинец на фапле! (с) лемарз

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  7. takernotagiver 30.12.2023 20:48 # takernotagiver
    Сити на классе аутсайдера обыграл) Суперглор обкончался от радости)

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  8. ugunner4 30.12.2023 20:47 # ugunner4
    Сверхуверенной победой, 2-0. Над ебаным Шеффилдом. Дома. Лол

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  9. imf-tau 30.12.2023 20:44 # imf-tau
    Ман6ер держит мяч хуже чем Форест ояебу. Кто к кому в футбол приехал играть?

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  10. superglor 30.12.2023 20:37 # superglor
    Полгода без Де Брюйне, множество потерянных очков, и все равно Великий Сити всего лишь в 2 очках от портовых обрыганов. Которые все эти полгода рвали жoпу, отскакивали на последних минутах, но даже не смогли оторваться.

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  11. narcot 30.12.2023 20:36 # narcot
    орууууууу


    «Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления в контракте Виктора Линделёфа до лета 2025 года.

    Дэвид Орнстейн, The Athletic

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  12. deman82 30.12.2023 20:31 # deman82
    эээээ чупсе бой еееее...

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  13. narcot 30.12.2023 20:25 # narcot
    кринге))




    «Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города», — перечислил пострадавшие от массированной воздушной атаки города и объекты Зеленский.




    29.12.2023 13:26 #
    fiezzo

    По словам Залужного, российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры, а также промышленные и военные объекты

    Ору
    Залужный даже с хохлочмырями не согласен и признает только военные объекты
    (ответить)
    29.12.2023 13:28 #
    jack-4poker

    ебло вон про роддом кокой-то кукаречет.
    лолбл
    (ответить)
    29.12.2023 13:30 #
    dexter

    А что ему остается? Пиздеть и плакать.
    (ответить)

    (ответить)

  14. hachidlo 30.12.2023 20:23 # hachidlo
    Украинцы, вы нахуй реально доиграетесь. Вы что, хотите, чтобы мудрый геостратэг провёл мобилизации Барнаула, чтобы к вам отправили всех этих сосичей, чёлочку, манкурта, виталю, гимли, суперпедика, сурена, сурика, лансера-м(п)едика и прочих лемразей?

    (ответить)

  15. kellborn 30.12.2023 20:21 # kellborn
    На МЮ против Ноттингема кэфф 2.25. Ахуеть

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  16. narcot 30.12.2023 20:16 # narcot
    Не менее 14 погибших (включая двоих детей) и 108 пострадавших (в том числе 15 детей) в результате обстрела Белгорода, передает МЧС



    29.12.2023 23:55 #
    xoce-moyp

    Белгородцы, чо с вашим ибалом? Подарки новогодние не понравились? Ахахахаха!!!!

    29.12.2023 21:02 #
    jokerz

    У белгородцев такое ебало, словно ракет никогда не видали


    29.12.2023 19:38 #
    drogba11cool

    белгородцы спасибо сказали за новогодние подарки


    29.12.2023 18:21 #
    sausage

    Почему руснявое ПВО продолжает сбивать украинские ракеты над своим жилым сектором, а не на подлёте



    29.12.2023 17:52 #
    takernotagiver

    белгородцы и по жопе получили за вчерашний обстрел, чтоб знали своё место под шконкой, пидоры


    29.12.2023 13:41 #
    jack-4poker

    Словами классика:

    Владимир Владимирович, вбомби белгородщину в каменный век!


    29.12.2023 13:17 #
    lancerlancer1

    ХААХХААХ, а нас за шо??

    Тупые белгородские нацистские свиньи уахаххахаха

    (ответить)

  17. fiezzo 30.12.2023 20:16 # fiezzo
    Жопанюхи астон виллы

    (ответить)

  18. suddenly 30.12.2023 20:04 # suddenly
    Где комментарии к новости на главной? Всем похуй?

    (ответить)

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