"Сити" на классе победил "Шеффилд Юнайтед"

"Манчестер Сити" завершил сверхуспешный для себя 2023 год сверхуверенной победой над "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:0.

Впервые с августа в заявку "горожан" попал Кевин Де Брюйне, разместившись на скамейке запасных. Йошко Гвардиол заменил травмированного Джона Стоунса в обороне, Матео Ковачич появился вместо Матеуша Нунеша в полузащите.



Наставник "клинков" Крис Уайлдер поменял половину полевых игроков, оказав доверие Джейдену Боглу, Люку Томасу, Оливеру Норвуду, Анису Слиману и Уильяму Осуле.



Уже на третьей минуте Хулиан Альварес отметился опасным ударом с дистанции — слегка неточно. "Сити" безраздельно владел мячом, но особо не наседал.



Тем не менее, на 14-й минуте "Шеффилд Юнайтед" пропустил. Родри подхватил мяч, продвинулся до границы штрафной и пробил в нижний угол ворот — 1:0.



После гола игра практически не изменилась. Гости оживились лишь ближе к перерыву, когда Осула имел два шанса, но в первом случае его удар был заблокирован Мануэлем Аканджи, а во втором Эдерсон забрал мяч.



После перерыва хозяева принялись неторопливо искать второй гол, и на 61-й минуте задача была выполнена. Оскар Бобб хорошей передачей нашел на левом краю штрафной Фила Фодена, а тот прострелил к дальней штанге, где открылся Альварес — 2:0.



В остатке матча обе команды никуда не спешили. "Клинки" даже не попытались показать зубы.



"Сити" одержал комфортнейшую победу, ничего не позволив сопернику, за исключением пары моментов Осулы в концовке первого тайма. С такой игрой "Шеффилд Юнайтед" не место в Премьер-Лиге.



"Манчестер Сити" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче