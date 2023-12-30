Каррагер раскритиковал трансферную политику "Челси"

Джейми Каррагер Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер обрушился с критикой на трансферную политику новых владельцев "Челси".

После огромных инвестиций в укрепление своего состава в три предыдущие трансферные окна "Челси" оказался в сложном положении с точки соблюдения правил финансового фейр-плей.

Поправить свое положение "Челси" может с помощью продажи 23-летнего полузащитника Конора Галлахера, который является ключевым игроком команды Маурисио Почеттино в этом сезоне и уже 10 раз надевал капитанскую повязку.

Согласно свежим слухам, "Челси" значительно продвинулся в переговорах о продаже Галлахера в "Тоттенхэм" за 35 миллионов фунтов, и это шокирует Каррагера.

"Галлахер — лучший игрок "Челси" в этом сезоне, наравне с Коулом Палмером. Это лишь показывает, какой беспорядок новые владельцы создали в клубе. Они продают игрока академии, чтобы помочь себе с ФФП", — пишет Каррагер в твиттере.


Метки Галлахер, Каррагер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 30.12.2023 19:30 # chelsiukpro
    Кара повелся на СМИ как малолетка!

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  2. vals1702 30.12.2023 19:28 # vals1702
    правильно делают, деньги идут в команду , а не как у ФСГ в Бостон и Питсбург и еще хз куда....

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  3. chelsiukpro 30.12.2023 19:25 # chelsiukpro
    Бля как будто нету кого другова продать кроме Галахера! Ебланы с этой сагой заебали. Галахер небудет продан поверьте! У Челси в аренде баласиа есть

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  4. akado 30.12.2023 19:17 # akado
    В принципе, их деньги, что хотят, то и делают. Я это понимаю, почему какие то выскочки пытаются что-то предъявлять миллиардерам?

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