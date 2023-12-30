Каррагер раскритиковал трансферную политику "Челси"
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер обрушился с критикой на трансферную политику новых владельцев "Челси".
После огромных инвестиций в укрепление своего состава в три предыдущие трансферные окна "Челси" оказался в сложном положении с точки соблюдения правил финансового фейр-плей.
Поправить свое положение "Челси" может с помощью продажи 23-летнего полузащитника Конора Галлахера, который является ключевым игроком команды Маурисио Почеттино в этом сезоне и уже 10 раз надевал капитанскую повязку.
Согласно свежим слухам, "Челси" значительно продвинулся в переговорах о продаже Галлахера в "Тоттенхэм" за 35 миллионов фунтов, и это шокирует Каррагера.
"Галлахер — лучший игрок "Челси" в этом сезоне, наравне с Коулом Палмером. Это лишь показывает, какой беспорядок новые владельцы создали в клубе. Они продают игрока академии, чтобы помочь себе с ФФП", — пишет Каррагер в твиттере.
30.12.2023 19:00
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Последние комментарии:
Кара повелся на СМИ как малолетка!
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правильно делают, деньги идут в команду , а не как у ФСГ в Бостон и Питсбург и еще хз куда....
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Бля как будто нету кого другова продать кроме Галахера! Ебланы с этой сагой заебали. Галахер небудет продан поверьте! У Челси в аренде баласиа есть
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В принципе, их деньги, что хотят, то и делают. Я это понимаю, почему какие то выскочки пытаются что-то предъявлять миллиардерам?
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