Каррагер раскритиковал трансферную политику "Челси"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер обрушился с критикой на трансферную политику новых владельцев "Челси".

После огромных инвестиций в укрепление своего состава в три предыдущие трансферные окна "Челси" оказался в сложном положении с точки соблюдения правил финансового фейр-плей.



Поправить свое положение "Челси" может с помощью продажи 23-летнего полузащитника Конора Галлахера, который является ключевым игроком команды Маурисио Почеттино в этом сезоне и уже 10 раз надевал капитанскую повязку.



Согласно свежим слухам, "Челси" значительно продвинулся в переговорах о продаже Галлахера в "Тоттенхэм" за 35 миллионов фунтов, и это шокирует Каррагера.



"Галлахер — лучший игрок "Челси" в этом сезоне, наравне с Коулом Палмером. Это лишь показывает, какой беспорядок новые владельцы создали в клубе. Они продают игрока академии, чтобы помочь себе с ФФП", — пишет Каррагер в твиттере.