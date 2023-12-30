Артета потребовал от "Арсенала" лучше играть в обеих штрафных

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета предупредил свою команду, что та не сможет завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне, если не улучшит свою игру в обеих штрафных.

После поражения 0:2 от "Вест Хэма" в минувший четверг Артета заявил, что соперник был лучше в своей и чужой штрафных площадках.



При этом "канониры" нанесли 30 ударов и совершили 77 касаний мяча в чужой штрафной, что является рекордом Премьер-Лиги для матча, в котором команде не удалось забить.



Поэтому Артета требует, чтобы "Арсенал" избавился от своих оборонительных ошибок и острее атаковал, иначе титул будет недостижим.



"Мы не паникуем — важно постараться делать больше и лучше, а также выигрывать матчи. Если команда будет играть таким образом, тогда мы одержим много побед".



"Если мы не улучшим игру в штрафных, тогда нам не выиграть лигу. Потому что в конце концов результат (против "Вест Хэма") такой, какой он есть".



"Но что касается остального в плане созидания, то это был рекорд. Не думаю, что многим командам в лиге удавалось подобное. Думаю, это нечто очень позитивное", — цитирует Артету Sky Sports.