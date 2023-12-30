"Лутон" едва не наказал "Челси"
"Челси" едва не поплатился за свою расслабленность, но, даже пропустив два гола в концовке выездного матча против "Лутона", смог одержать победу 2:3.
В стартовом составе "шляпников" произошло только одно изменение. Вместо Райана Джайлса появился Исса Каборе.
Благодаря победному голу против "Кристал Пэлас" место в старте "синих" получил Нони Мадуэке. Коул Палмер также появился с первых минут, а вот Рахим Стерлинг оказался только среди запасных.
"Челси" сразу принялся угрожать воротам "Лутона". Первый реальный момент имел Конор Галлахер, но голкипер Томас Камински ногой отразил его удар.
А уже на 12-й минуте хозяева открыли счет. Каборе чудовищным образом сделал передачу из своей штрафной прямо на Палмера, который не растерялся и пробил в дальний угол ворот — 0:1.
"Синие" и дальше доминировали, ничего не позволяя своему сопернику, но затем чуть ослабили хватку.
Сделав небольшую передышку, на 37-й минуте "Челси" удвоил счет. Мадуэке вошел в штрафную, правее центра, заложил финт рядом с защитником и нанес мощный удар в верхний угол ворот — 0:2.
За весь первый тайм "Лутон" ни разу не потревожил Джордже Петровича, хотя нанес несколько неточных ударов и однажды претендовал на пенальти.
Во втором тайме "шляпники" много старались и даже превосходили своего сопернику по владению мячом, но толку было мало.
На 70-й минуте счет стал крупным. Николас Джексон запустил в прорыв по центру Палмера, который продрался через Камински, выждал паузу, чтобы обмануть защитника, и поразил ворота — 0:3.
Спустя четыре минуты Элайджа Адебайо на ближней штанге замкнул головой подачу Алфи Даути, однако из-за офсайда гол хозяев засчитан не был.
На 80-й минуте Адебайо еще раз показал свое мастерство игры головой, пробив в перекладину.
И все-таки "Лутон" размочил счет. Это Росс Баркли головой замкнул подачу Даути углового — 1:3.
"Шляпники" воодушевились и на 85-й минуте создали еще один голевой момент, но Петрович перевел мяч в перекладину после удара головой Карлтона Морриса.
На 87-й минуте Петрович еще раз выручил "Челси", отразив удар Даути головой в упор, однако Адебайо тут же сыграл на добивании — 2:3.
Хозяева сражались до последнего, однако уйти от поражения не смогли.
Большую часть матча "Лутон" был удобным соперником для "Челси", чересчур не закрываясь и атакуя крайне неэффективно. Но когда счет стал 0:3, у "шляпников" резко пошла игра, и "синие" едва не поплатились за свою расслабленность.
"Лутон" — "Челси". Отчет о матче
30.12.2023 17:30
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Последние комментарии:
Ебать долбаебы оказываются смотрят матч Чорли и Лутона.... мдаааааа
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Братики-императортики, всех с победой!
Колвил бистяра просто, в ЦЗ будет просто стена. А вот защита в целом дно, даже без Бадиашиля смогли за 5 минут 2 пропустить.
Кайседо топарик. К слову, Кайседо и Колвил вдвоем сделали больше отборов, чем весь Лутон вместе взятые.
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Потушите, кто-нибудь, лyзepxyйцев. Сделайте бедолгагам подарок на НГ.
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интересно сколько было у маунта и хаверца в лучшие сезоны в челсей результативных действий
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у Палмера 13 результативных действий , при том что в основе он начал выходить в конце сентября-начало октября
у джексона 10, при том что он деревяха.
(ответить)
А че бросили играть? Матч 80 минут длится?
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Трудно даже представить ебала лузерпульцев, выпучивших свои морды в 4к и болея Щолсей и, одновременно, сжимавших свои (и виталин параллельно) сфинктерные брелочки, в надежде, что Лутон, ака команда, которая едва не настрапонила лфк, отберёт очки у Щолсей.
Мадуэке должен больше играть. Но от пары Джексон+Броя пора уже отказаться. Пускай один бегает, но не оба. А лучше норм напад (Вот бы Лаутаро, ммм)
(ответить)
бабка ухахахахахахахха
Диас избавил "Ливерпуль" от поражения против "Лутона"
05.11.2023 21:40 #
sausage
Пиздец позорище. Нет слов. Чтоб вам всем Клопп ебала разбил бутсами, лентяи зазнавшиеся.
(ответить)
Воспитанник Сити помог укрепится на 10 месте, иначе проиграли бы.
(ответить)
Эй, пенсятина, так кто там еле ноги унёс от Лутона?))) Тянуть время, выигрывая у Лутона, это надо быть поистине большим клубом) Как Челси!
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изи. в конце немного расслабились, но ничего, будет наука
вперд Челси!!!
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Украли победу у Лутона
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Резервист Ситей главная звезда Чорли
Вот он уровень сегодняшнего Чорли...
Верните Абрамовича, твари
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Палмерица!!!
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Кол6асодауны, чо с вашей куесосной е6алой!? Уахахахаха
Императорам трон
Зеропукам страпон!!
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Хахлы это какулси
(ответить)
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