"Лутон" едва не наказал "Челси"

Коул Палмер "Челси" едва не поплатился за свою расслабленность, но, даже пропустив два гола в концовке выездного матча против "Лутона", смог одержать победу 2:3.

В стартовом составе "шляпников" произошло только одно изменение. Вместо Райана Джайлса появился Исса Каборе.

Благодаря победному голу против "Кристал Пэлас" место в старте "синих" получил Нони Мадуэке. Коул Палмер также появился с первых минут, а вот Рахим Стерлинг оказался только среди запасных.

"Челси" сразу принялся угрожать воротам "Лутона". Первый реальный момент имел Конор Галлахер, но голкипер Томас Камински ногой отразил его удар.

А уже на 12-й минуте хозяева открыли счет. Каборе чудовищным образом сделал передачу из своей штрафной прямо на Палмера, который не растерялся и пробил в дальний угол ворот — 0:1.

"Синие" и дальше доминировали, ничего не позволяя своему сопернику, но затем чуть ослабили хватку.

Сделав небольшую передышку, на 37-й минуте "Челси" удвоил счет. Мадуэке вошел в штрафную, правее центра, заложил финт рядом с защитником и нанес мощный удар в верхний угол ворот — 0:2.

За весь первый тайм "Лутон" ни разу не потревожил Джордже Петровича, хотя нанес несколько неточных ударов и однажды претендовал на пенальти.

Во втором тайме "шляпники" много старались и даже превосходили своего сопернику по владению мячом, но толку было мало.

На 70-й минуте счет стал крупным. Николас Джексон запустил в прорыв по центру Палмера, который продрался через Камински, выждал паузу, чтобы обмануть защитника, и поразил ворота — 0:3.

Спустя четыре минуты Элайджа Адебайо на ближней штанге замкнул головой подачу Алфи Даути, однако из-за офсайда гол хозяев засчитан не был.

На 80-й минуте Адебайо еще раз показал свое мастерство игры головой, пробив в перекладину.

И все-таки "Лутон" размочил счет. Это Росс Баркли головой замкнул подачу Даути углового — 1:3.

"Шляпники" воодушевились и на 85-й минуте создали еще один голевой момент, но Петрович перевел мяч в перекладину после удара головой Карлтона Морриса.

На 87-й минуте Петрович еще раз выручил "Челси", отразив удар Даути головой в упор, однако Адебайо тут же сыграл на добивании — 2:3.

Хозяева сражались до последнего, однако уйти от поражения не смогли.

Большую часть матча "Лутон" был удобным соперником для "Челси", чересчур не закрываясь и атакуя крайне неэффективно. Но когда счет стал 0:3, у "шляпников" резко пошла игра, и "синие" едва не поплатились за свою расслабленность.

"Лутон" — "Челси". Отчет о матче


Метки Лутон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2023 17:30

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 30.12.2023 17:51 # largo-winch
    Ебать долбаебы оказываются смотрят матч Чорли и Лутона.... мдаааааа

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  2. sellman 30.12.2023 17:50 # sellman
    Братики-императортики, всех с победой!

    Колвил бистяра просто, в ЦЗ будет просто стена. А вот защита в целом дно, даже без Бадиашиля смогли за 5 минут 2 пропустить.

    Кайседо топарик. К слову, Кайседо и Колвил вдвоем сделали больше отборов, чем весь Лутон вместе взятые.

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  3. gucman 30.12.2023 17:49 # gucman
    Потушите, кто-нибудь, лyзepxyйцев. Сделайте бедолгагам подарок на НГ.

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  4. bembo 30.12.2023 17:44 # bembo
    интересно сколько было у маунта и хаверца в лучшие сезоны в челсей результативных действий

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  5. bembo 30.12.2023 17:40 # bembo
    у Палмера 13 результативных действий , при том что в основе он начал выходить в конце сентября-начало октября
    у джексона 10, при том что он деревяха.

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  6. brown-ale 30.12.2023 17:40 # brown-ale
    А че бросили играть? Матч 80 минут длится?

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  7. hachidlo 30.12.2023 17:38 # hachidlo
    Трудно даже представить ебала лузерпульцев, выпучивших свои морды в 4к и болея Щолсей и, одновременно, сжимавших свои (и виталин параллельно) сфинктерные брелочки, в надежде, что Лутон, ака команда, которая едва не настрапонила лфк, отберёт очки у Щолсей.

    Мадуэке должен больше играть. Но от пары Джексон+Броя пора уже отказаться. Пускай один бегает, но не оба. А лучше норм напад (Вот бы Лаутаро, ммм)

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  8. narcot 30.12.2023 17:38 # narcot
    бабка ухахахахахахахха

    Диас избавил "Ливерпуль" от поражения против "Лутона"


    05.11.2023 21:40 #
    sausage

    Пиздец позорище. Нет слов. Чтоб вам всем Клопп ебала разбил бутсами, лентяи зазнавшиеся.

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  9. superglor 30.12.2023 17:37 # superglor
    Воспитанник Сити помог укрепится на 10 месте, иначе проиграли бы.

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  10. sausage 30.12.2023 17:37 # sausage
    Эй, пенсятина, так кто там еле ноги унёс от Лутона?))) Тянуть время, выигрывая у Лутона, это надо быть поистине большим клубом) Как Челси!

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  11. skydreams 30.12.2023 17:36 # skydreams
    изи. в конце немного расслабились, но ничего, будет наука

    вперд Челси!!!

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  12. aaaars 30.12.2023 17:36 # aaaars
    Украли победу у Лутона

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  13. largo-winch 30.12.2023 17:36 # largo-winch
    Резервист Ситей главная звезда Чорли


    Вот он уровень сегодняшнего Чорли...
    Верните Абрамовича, твари

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  14. kukuruzko 30.12.2023 17:34 # kukuruzko
    Палмерица!!!

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  15. bembo 30.12.2023 17:33 # bembo
    Кол6асодауны, чо с вашей куесосной е6алой!? Уахахахаха
    Императорам трон
    Зеропукам страпон!!

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  16. drogba11cool 30.12.2023 17:33 # drogba11cool
    Хахлы это какулси

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