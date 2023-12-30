"Лутон" едва не наказал "Челси"

"Челси" едва не поплатился за свою расслабленность, но, даже пропустив два гола в концовке выездного матча против "Лутона", смог одержать победу 2:3.

В стартовом составе "шляпников" произошло только одно изменение. Вместо Райана Джайлса появился Исса Каборе.



Благодаря победному голу против "Кристал Пэлас" место в старте "синих" получил Нони Мадуэке. Коул Палмер также появился с первых минут, а вот Рахим Стерлинг оказался только среди запасных.



"Челси" сразу принялся угрожать воротам "Лутона". Первый реальный момент имел Конор Галлахер, но голкипер Томас Камински ногой отразил его удар.



А уже на 12-й минуте хозяева открыли счет. Каборе чудовищным образом сделал передачу из своей штрафной прямо на Палмера, который не растерялся и пробил в дальний угол ворот — 0:1.



"Синие" и дальше доминировали, ничего не позволяя своему сопернику, но затем чуть ослабили хватку.



Сделав небольшую передышку, на 37-й минуте "Челси" удвоил счет. Мадуэке вошел в штрафную, правее центра, заложил финт рядом с защитником и нанес мощный удар в верхний угол ворот — 0:2.



За весь первый тайм "Лутон" ни разу не потревожил Джордже Петровича, хотя нанес несколько неточных ударов и однажды претендовал на пенальти.



Во втором тайме "шляпники" много старались и даже превосходили своего сопернику по владению мячом, но толку было мало.



На 70-й минуте счет стал крупным. Николас Джексон запустил в прорыв по центру Палмера, который продрался через Камински, выждал паузу, чтобы обмануть защитника, и поразил ворота — 0:3.



Спустя четыре минуты Элайджа Адебайо на ближней штанге замкнул головой подачу Алфи Даути, однако из-за офсайда гол хозяев засчитан не был.



На 80-й минуте Адебайо еще раз показал свое мастерство игры головой, пробив в перекладину.



И все-таки "Лутон" размочил счет. Это Росс Баркли головой замкнул подачу Даути углового — 1:3.



"Шляпники" воодушевились и на 85-й минуте создали еще один голевой момент, но Петрович перевел мяч в перекладину после удара головой Карлтона Морриса.



На 87-й минуте Петрович еще раз выручил "Челси", отразив удар Даути головой в упор, однако Адебайо тут же сыграл на добивании — 2:3.



Хозяева сражались до последнего, однако уйти от поражения не смогли.



Большую часть матча "Лутон" был удобным соперником для "Челси", чересчур не закрываясь и атакуя крайне неэффективно. Но когда счет стал 0:3, у "шляпников" резко пошла игра, и "синие" едва не поплатились за свою расслабленность.



"Лутон" — "Челси". Отчет о матче